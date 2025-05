Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Villavicencio este miércoles 21 de mayo Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy miércoles

Petro instó por marchas en paz y no se repitan casos como el de Epa Colombia El presidente de la República solicitó que en las movilizaciones que se lleven a cabo en contra del hundimiento de su consulta popular no ocurran actos de vandalismo, para que no judicialicen personas y terminen condenadas como la influencer que provocó daños en bienes públicos