Petro respondió a María Claudia Lacouture por críticas a la consulta popular: “No se leyó la Constitución”

El presidente Gustavo Petro aseguró que María Claudia Lacouture está equivocada en su perspectiva sobre la creación de leyes en Colombia - crédito Sergio Reyes/La Nación/AP y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la concentración del pueblo en apoyo a la consulta popular, llevada a cabo el 20 de mayo de 2025 en Barranquilla (Atlántico), el presidente Gustavo Petro rechazó el hundimiento de la consulta popular en la plenaria del Senado y las críticas que han surgido por la presentación de una nueva consulta.

En su discurso, se refirió específicamente a la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, que aseguró que el medio para revivir la reforma laboral del Gobierno nacional no es el mecanismo de participación ciudadana. Según el jefe de Estado, la postura de la funcionaria no es acertada.

“Aparece la señora del gremio, Lacouture, que las leyes solo se hacen en el Congreso ¿Quién le dijo? No se leyó la Constitución, y no me agarro con ella porque, además, ha acompañado otras consultas populares, es un poco la esquizofrenia”, dijo el presidente.

Uno de los mecanismos de participación que, según Petro, apoyó, Lacouture, es el plebiscito por la paz que llevó a cabo el expresidente Juan Manuel Santos, previo a la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP.

En su intervención, afirmó que los congresistas que impidieron el éxito de la consulta popular están impidiendo a la ciudadanía su libertad de discernir y tomar decisiones que definen sus condiciones de vida.

“Persona es un ser humano con dignidad, personas somos en el pueblo de Colombia, el presidente es una persona, y el portero de la Presidencia es otra persona, y la mujer es persona, y los niños son personas, y las personas, por definición, son libres y tienen derecho a decidir (…). No quieren que seamos personas”, aseguró.

En desarrollo...