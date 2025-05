Petro instó por marchas en paz y no se repitan casos como el de Epa Colombia

En el consejo de Ministros del 4 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó la condena de cinco años de cárcel a Epa Colombia. (Crédito: Colprensa)

Durante la noche del martes 20 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, llevó a cabo el cabildo en Barranquilla con el que busca que haya una gran movilización social en el país, luego de que en el Senado de la República hundieran su iniciativa de una consulta popular con la que buscaba que la ciudadanía respaldara gran parte de la reforma laboral que también le archivaron en el Congreso.

Luego de escuchar a líderes sindicales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el jefe de Estado llevó a cabo una alocución que fue también televisada, donde señaló que en este nuevo proceso con el que está convocado a que se decida si hay una huelga para rechazar el resultado adverso en el Legislativo lo liderará lo que denominó como coordinadora nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

“Esta consulta popular ya no se tramitará en frío (...) Yo delego el papel de dirigente (...) A la coordinadora nacional popular del movimiento y organizaciones para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar", expresó en plaza pública.

Pero también conminó a que esa movilización se lleve en paz y no ocurran hechos de vandalismo que terminen afectando los bienes en las ciudades del país, por lo que trajo a colación el caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, que purga una condena por provocar daños en una estación de Transmilenio durante el paro nacional en contra del Gobierno del expresidente Iván Duque en 2019.

“No se atacan los bienes de la clase media. No se rompe un solo vidrio como a Epa le pasó, porque mire lo que le pasó a Epa: el vidrio no tiene la culpa. No se atacan a los miembros de la Fuerza Pública. La orden a todos miembros de la Fuerza Pública es no levantar el arma contra el pueblo”, instó el presidente.