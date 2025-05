Francisco Barbosa apoyó a César Gaviria tras advertencia de desconocer a Gustavo Petro como presidente: “No hay que hablar con dudas”

El exfiscal Francisco Barbosa se ha mostrado cercano en sus posturas al expresidente de la República César Gaviria - crédito Colprensa

En medio del intenso debate que causó el reciente pronunciamiento del expresidente César Gaviria, que funge director del Partido Liberal y que en un extenso texto advirtió que estaría considerando no reconocer al jefe de Estado, Gustavo Petro, por lo que serían sus acciones dictatoriales, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa salió en respaldo del veterano político pereirano. Y lo hizo con un mensaje en su perfil de X, en el que plantó su posición sobre las más recientes actuaciones del titular de la Casa de Nariño.

En efecto, en la plataforma digital, Barbosa expresó su respaldo al líder del liberalismo tras sus declaraciones sobre la reciente propuesta de consulta popular -denominada 2.0- del mandatario, la cual fue considerada como un intento de instaurar una “Constitución paralela”. Y justo un día después de que el primer mandatario, desde Barranquilla (Atlántico), lanzó toda clase de ataques a los miembros del Senado, por el hundimiento de sus reformas sociales; incluso con graves acusaciones a los sectores de oposición.

“Muy bien por la defensa institucional que hace el expresidente Gaviria. Acá no hay que hablar con dudas, ni con ambigüedades. Petro se salió de la Constitución Política de 1991″, indicó Barbosa en su publicación, que como suele ser costumbre, recibió opiniones tanto a favor y en contra. Además, expresó que, a su juicio, la colectividad roja tiene la responsabilidad de “defender la democracia y la institucionalidad” frente a lo que serían los constantes embates del presidente a lo dispuesto en la Carta Magna.

Con un mensaje en sus redes sociales, el exfiscal General Francisco Barbosa mostró su apoyo al expresidente César Gaviria y también lanzó pullas al presidente Gustavo Petro - crédito @fbarbosadelgado/X

El origen de esta polémica se encuentra en una carta enviada el martes 20 de mayo por César Gaviria al presidente Petro. En la misiva, el exmandatario expresó su incomodidad ante lo que describió como una insistencia del Gobierno en avanzar con un mecanismo de consulta popular, luego de que el Senado rechazó el 14 de mayo una propuesta similar, que contemplaba 12 preguntas enfocadas a modificar el régimen laboral colombiano, con una votación de 49 a 47 en favor de hundir la proposición.

“A usted no lo elegimos dictador, sino presidente de los colombianos”: Gaviria a Petro

Según el exmandatario, el proyecto presentado por los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron un proyecto que pretende sustituir la decisión parlamentaria. “Eso no va a ocurrir. A usted no lo elegimos dictador, sino presidente de todos los colombianos y no solo presidente del Pacto Histórico”, escribió Gaviria en uno de los apartes de la comunicación, con la que le salió al paso al impulso que se le quiere dar a esta nueva iniciativa.

El exmandatario advirtió que, de continuar con esta estrategia, considerará necesaria la acción de desconocer la autoridad de Petro como jefe de Estado, en un hecho que podría marcar un punto de inflexión la política nacional. “Señor presidente, si insiste en imponernos una Constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad (...) Usted será entonces el presidente de un país regido por su ‘Constitución Petro’, pero no por la Carta Magna que rige legítimamente a Colombia”, remarcó.

Esta fue la publicación del Partido Liberal en la que replicaron el duro pronunciamiento de su director, César Gaviria, frente a las determinaciones del presidente Gustavo Petro en relación con la consulta popular - crédito @PartidoLiberal/X

Mientras Gaviria insistió en que la Constitución de 1991 es ampliamente reconocida y respetada por su carácter democrático, Petro –de acuerdo con el expresidente– tiene su propia interpretación y el cumplimiento de la ley se basa en sus decisiones unilaterales. Es por esto que hizo público su descontento con iniciativas percibidas como autoritarias del titular de la Casa de Nariño, cuyo periodo culmina el 7 de agosto de 2026.

Entre otros puntos señalados por el expresidente en su comunicado, se encuentra el lenguaje empleado por los representantes del Gobierno en este debate. Fue entonces cuando el director del liberalismo criticó las actitudes que, según él, han mostrado algunos funcionarios, como el ministro del Interior, Armando Benedetti. “El Ministro del Interior se comporta de una manera ajena a nuestra tradición de respeto y seriedad”, declaró el exjefe de Estado, que no dudó en catalogarlas como“groseras y fuera de lugar”.

El exlíder liberal también aprovechó su comunicado para destacar la importancia de mantener intactas las estructuras democráticas del país. E hizo un llamado para que las tres altas cortes del Estado –Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado– intervengan y regulen lo que describió como un conflicto entre las decisiones gubernamentales y el Estado de derecho, con lo cual destacó como un “reto” en pro de restablecer el orden y garantizar que se dé el “acatamiento pleno” del accionar judicial.

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo desde Barranquilla, donde empezó a promover la consulta popular 2.0 con fuertes acusaciones a sus contradictores - crédito Presidencia

Las críticas de César Gaviria a la consulta popular 2.0, radicada en el Senado

La propuesta presidencial que ha iniciado esta controversia, tras el fracaso anterior en su trámite por el cuerpo legislativo, incluye reformas en áreas como la financiación del sistema de salud, que contaría con un gran pagador como la Adres. Al respecto, Gaviria advirtió que los cambios promovidos por Petro y algunos de sus ministros no solo contradicen decisiones judiciales, pues también ponen en riesgo los sistemas de seguridad y salud que han regido el orden social del país.

Como ejemplo, recordó el fallo de la Corte Constitucional del 24 de noviembre de 2023, que determinó que las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) debían conservar su capacidad operativa y ajustarse a plazos de pago establecidos. “Ni con artilugios ni con triquiñuelas se van a salir de lo que manda y ordena nuestra Carta Magna”, escribió Gaviria en su documento, compartido a través de las plataformas digitales de la representatividad.

Otro tema clave en este cruce de opiniones ha sido el impacto de la estrategia de Paz Total. En su carta, Gaviria cuestionó la falta de resultados tangibles de esta política, señalando que se han desperdiciado recursos internacionales para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, suscrito con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El expresidente afirmó que la incapacidad del gobierno para suspender actividades delictivas, como las del Clan del Golfo, evidencia las debilidades de la estrategia.

Como parte de sus críticas finales, el expresidente liberal advirtió que el modelo de salud propuesto por el gobierno podría “colapsar”, lo que afecta a miles de pacientes en el futuro. Y, por último, sostuvo que las decisiones tomadas han derivado en un sistema frágil y menor capacidad operativa, en comparación con el sistema vigente antes de hacerse las modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud.