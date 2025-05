Yina Calderón recordó entre lágrimas a Epa Colombia y pidió no dejarla sola: “No la podemos dejar morir en redes sociales”

La empresaria de keratinas deberá pagar una condena de 63 meses de prisión - crédito @elescandalotv/IG

Una de las amistades que ha trascendido de las redes sociales a la vida real es la que sostienen Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, la empresaria de keratinas que fue detenida por los actos vandálicos que cometió en una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá.

Desde que la DJ salió de La casa de los famosos Colombia, no ha parado de hablar de la injusticia que se cometió la empresaria bogotana al haber sido enviada a la cárcel, después de haber reparado a las víctimas y una multa millonaria.

Sin embargo, en una reciente entrevista confesó que ha sido imposible comunicarse con la pareja de Epa, encargada de los trámites para las visitas en la cárcel.

A través de sus redes sociales, Calderón compartió una historia de Instagram donde se lamenta por lo que está viviendo su gran amiga en prisión, que también estaría padeciendo problemas de salud.

“Ustedes saben que yo no soy chillona”, comenzó diciendo la polémica creadora de contenido, mientras uno de sus amigos leía los mensajes que envió Barrera Rojas donde le decía que las redes sociales se sentían solas sin Calderón.

Los mensajes que fueron enviados el 25 de enero, despertaron el sentimentalismo de Calderón, que dijo: “Sigo pensando que no es justo lo de mi amiga Epa Colombia. Tenemos que hacer algo muchachos, no la podemos dejar morir en redes sociales”, tema que también había dicho en conversación con Los impresentables.

Incluso, la DJ pidió que se unieran los seguidores de las dos para que entre todos hacer ruido para que la dejen en libertad.

“Ella no sabía que al otro día del mensaje se la iban a llevar… Aparte yo me pongo a pensar, si la Epa hubiera hecho algo, si hubiera matado a alguien, hubiera robado, pero ella no ha hecho nada de eso”, agregó. Con lágrimas reconoció que la felicidad no ha sido completa al salir del reality, pues hace falta su mejor amiga afuera.

Finalmente, Calderón aseguró que su trabajo en redes sociales será mantener vigente a la empresaria bogotana hasta el día en que quede en libertad. Sobre sus visitas a Epa Colombia, aseguró que habló con la pareja de Barrera Rojas que después de muchos mensajes respondió que debe esperar dos meses, ya que el listado para visitas se renueva cada cierto tiempo.

“Tengo que esperar dos meses para ir a ver a la Epa, quiero ir a darle ánimo o algo mientras que la liberan… Pensaba que mis hermanas podrían ir a la cárcel y ver si me dan un permiso especial para verla… Siento que la debe estar pasando muy mal por allá, la Epa no es una criminal, es buena gente”, incluso pidiendo la intervención de Johana Bahamón para que su amiga reciba la visita de la huilense.

Por qué está condenada Epa Colombia

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por el delito de daño en bien ajeno agravado con fines terroristas. La sentencia, emitida por un juez de Bogotá, se basa en los hechos ocurridos en 2019, cuando Barrera causó daños materiales en estaciones de TransMilenio durante una protesta.

La defensa de Epa Colombia apeló la decisión, argumentando que la sanción es desproporcionada frente al contexto social de las protestas, además, al ser madre cabeza de familia se pidió que purgue su condena en casa.

Por su parte, organizaciones de derechos civiles han señalado que el caso sienta un precedente en la justicia colombiana sobre la responsabilidad en actos vandálicos en protestas públicas. La condena generó amplio debate en redes sociales y medios nacionales.