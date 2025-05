Video: sujeto llevaba un perro como “guardaespaldas” cuando intentó robar un celular de un establecimiento comercial

Perro defendió a su dueño tras robar un celular - crédito @PasaenBogota/X

En una escena que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, un sujeto intentó robar un celular acompañado por su perro, que buscó defenderlo cuando la persona afectada fue a increparlo segundos más tarde.

Los hechos se registraron en un establecimiento comercial ubicado en el barrio México, al sur de Bogotá. Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, un sujeto, que portaba una gorra blanca, ingresó a un local sin llamar la atención.

Esta persona iba acompañada por un perro que parecía estar calmado en ese momento. De hecho, el canino no mostró ser agresivo cuando su dueño ingresó al establecimiento y se acercó hacia dónde estaba un celular.

Incluso, en el video se ve que, al notar que no había nadie prestando atención a lo que sucedía, el hombre alcanzó a manipular el celular, así como una calculadora que había en la misma zona. Sin embargo, en ese instante, la persona que atendía el establecimiento se percató de lo que sucedía y, con un palo en sus manos, fue a increpar al delincuente, que dejó el celular en donde estaba.

Así las cosas, el criminal se dispuso a salir del lugar, no sin antes ser insultado por la otra persona, que lo acompañó hasta que finalmente abandonó el recinto. No obstante, cuando ya el delincuente estaba en la calle, el perro reaccionó agresivamente contra el sujeto afectado, que no sufrió heridas tras el ataque del canino.

El delincuente ingresó al local acompañado por un animal - crédito @PasaenBogota/X

La escena generó decenas de comentarios en redes sociales, donde hubo internautas que arremetieron contra el criminal, recalcando además que hay personas que se escudan en sus perros para cometer crímenes y generar cierto temor en la comunidad.

“Ese man siempre lo veo de noche tipo 8 a 9 en el porta del tunal llega en un alimentador de paraiso“, ”Ñero con perro Pitbull= LADRON“, ”Maldita rata como él es un ñero enano de mierda tiene que escudarse en el perro , mano a mano no son nada estos cagones“, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El delincuente tenía al perro atado con una cuerda - crédito @PasaenBogota/X

Delincuentes se “escudan” en sus perros para cometer crímenes en Bogotá

En Bogotá, la delincuencia ha adoptado tácticas alarmantes que involucran el uso de perros para facilitar actividades ilícitas, generando inquietud en la comunidad. Bandas criminales emplean caninos, especialmente de razas consideradas potencialmente peligrosas, como herramientas de intimidación y ataque, afectando la seguridad ciudadana.

Un ejemplo destacado es el del barrio San Bernardo, donde organizaciones delictivas utilizan perros para vigilar puntos de venta de drogas y amedrentar a residentes y autoridades. Estos animales son sometidos a entrenamientos abusivos, incluyendo periodos prolongados sin alimento, para inducir comportamientos agresivos. Además, se les condiciona para atacar a uniformados, disfrazando a entrenadores de policías durante las sesiones de adiestramiento.

Los perros podrían llegar a reaccionar agresivamente contra la ciudadanía - crédito @bosa_b7/X

Este fenómeno no es aislado. En la localidad de Los Mártires, la banda ‘La Fortaleza’ utilizaba perros para alertar sobre la presencia policial en sus operaciones de microtráfico. Las autoridades, mediante operativos coordinados, lograron desmantelar esta estructura y rescatar a los animales involucrados.

La instrumentalización de perros en actividades delictivas plantea desafíos legales y éticos. Al ser incautados, estos animales enfrentan procesos judiciales para determinar su destino, que puede variar desde la adopción hasta, en casos extremos, la eutanasia. La congestión del sistema judicial para animales en Bogotá complica aún más la situación, con un solo inspector encargado de resolver numerosos casos diarios.

La comunidad expresa preocupación por el incremento de estas prácticas y su impacto en la percepción de seguridad. La presencia de perros agresivos utilizados por delincuentes no solo aumenta el riesgo de ataques, sino que también contribuye al temor generalizado entre los ciudadanos. Las autoridades continúan implementando estrategias para contrarrestar esta problemática, enfocándose en operativos de rescate y campañas de concienciación sobre el bienestar animal.