Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores al revelar cuánto tiempo lleva sin “fua fua”

La presentador y actriz bogotana radicada en Miami, sorprendió a sus seguidores luego de revelar cuanto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales

Jessica Cediel inicio 2025 con la confirmación de que recibió la ciuadanía estadounidense, luego de radicarse en Miami desde 2014, desde donde viene alternando en distintos proyectos de televisión como presentadora y actriz.

Tras culminar su participación como presentadora en La Descarga, de Caracol Televisión, la bogotana se ha mantenido en movimiento en redes sociales, contándose entre las miles de asistentes a las fechas de Shakira en Barranquilla, como parte del Mañana será bonito World Tour.

Asimismo, Cediel realiza de forma regular dinámicas e interacciones con sus seguidores, por lo general para contar aspectos de su vida profesional, o para despejar dudas o rumores relacionados con su vida privada.

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó a la bogotana de 43 años cuánto tiempo llevaba sin tener relaciones sexuales.

Cediel, que no dudó en remarcar que “la gente es muy incisiva con ese tema”, respondió: “No tengo relaciones desde hace mucho. No veo un… [apretó su puño] en persona desde hace mucho. O sea, desde el 2019 estoy así, sin nada de fua fua”, indicó en sus historias instantáneas.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la bogotana confirmó que lleva mucho tiempo sin tener intimidad

Todos los caminos conducen a Mack Roesch

Los usuarios en redes sociales no tardaron en hacer sus cuentas, y en los distintos comentarios que circulan sobre el tema en redes sociales se señaló que el tiempo que señala Cediel coincide con el final de su última relación sentimental con el atleta estadounidense Mack Roesch.

En un primer momento, la bogotana intentó mantener esta relación alejada de las plataformas digitales, y todo parecía ir en orden entre ambos, pues llegaron a comprometerse en matrimonio. Pero, de forma repentina, la relación tuvo un cambio radical y anunciaron su separación en 2020.

Mack Roesch y Jessica Cediel protagonizaron una sonada separación en 2020, poco después de anunciar que estaban comprometidos

Días después de conocerse la noticia, la propia Cediel se pronunció sobre el tema en su cuenta de Instagram.

“Cualquier día, esta persona se levantó y de la nada me envió un mensaje terminándome. Me terminó y le dije ‘sí, estoy de acuerdo, no vamos para ningún lado’ y ahí se quedó el tema. Este personaje desaparece y no contesta absolutamente una sola palabra más”, mencionó.

La presentadora incluso detalló una diferencia que tuvo con Roesch, posterior a la ruptura. “Después de que borro las fotos que tenía de los dos en mi Instagram, este personaje vuelve y aparece para reclamarme por qué había borrado las fotos de él de mi Instagram. Borro las fotos porque es mi cuenta”, explicó.

Pero, el conflicto más recordado alrededor de esta separación giró alrededor del anillo de compromiso que Roesch le obsequió a Cediel, valorado en unos 27.000 dólares. Roesch exigió públicamente que Cediel lo devolviera, argumentando que en la cultura estadounidense un anillo de compromiso no es un regalo, sino un símbolo de un compromiso que, al romperse, debe retornarse.

Cediel (por esos días en Colombia), se defendió respondiendo que tenía intenciones de devolverlo, pero debido al encierro por la pandemia de covid-19 y sus propios problemas de salud derivados de los problemas con los biopolímeros que afronta desde hace años, le impidieron viajar a Estados Unidos para entregárselo de regreso.

El desacuerdo escaló hasta convertirse en un cruce de declaraciones, al punto de que Roesch acusó a Cediel de querer quedarse con la joya y sugiriendo que ella buscaba una visa estadounidense. La bogotana negó dicho señalamiento, aclarando que ya tenía estatus de residente legal en Estados Unidos.

Jessica Cediel también habló de sus preferencias de ropa interior

La presentadora compartió con sus seguidores sus preferencia en cuanto a lencería

Siguiendo el tono de preguntas ligado a su intimidad, otro usuario le preguntó a la bogotana acerca del tipo de lencería que usaba. Ante esto, reconoció que prefería “el hilo dental (sic), de vez en cuando uso cacheteros, y también me gusta andar sin nada”.

Cediel añadió que siempre se decanta por alguna de las tres opciones, “dependiendo de la ropa y cómo me sienta”.