Exministro Alejandro Gaviria se refirió a las preguntas de la nueva consulta popular: las calificó de “engañosas y antidemocráticas”

Alejandro Gaviria cuestiona la claridad de las preguntas incluidas en la consulta popular

El exministro de Salud Alejandro Gaviria expresó fuertes críticas hacia las preguntas incluidas en la nueva consulta popular presentada por el Gobierno nacional, calificándolas como “engañosas y antidemocráticas”.

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, Gaviria señaló que estas preguntas no solo representan un intento de eludir al Congreso en la discusión de la reforma a la salud, sino que podrían tener consecuencias graves para el sistema de salud del país.

De acuerdo con Gaviria, una de las preguntas plantea si los ciudadanos están de acuerdo con que el Estado compre o produzca medicamentos necesarios para garantizar una entrega completa y oportuna a los pacientes.

Aunque a primera vista parece una propuesta razonable, el exministro cuestionó las implicaciones detrás de esta idea.

El exministro Alejandro Gaviria calificó de "engañosas" las propuestas sobre medicamentos y gestión del sistema de salud

“¿Pretende el Estado nacionalizar toda la industria farmacéutica? ¿Va el Estado a comprar todos los medicamentos necesarios del sistema de salud? ¿Con qué capacidades? ¿Qué institución va a hacerlo?”, preguntó.

Para Gaviria, esta formulación es, en el mejor de los casos, un engaño y, en el peor, un posible preludio a un desastre en la gestión de medicamentos.

Otra de las preguntas que generó preocupación en Gaviria se refiere a la transformación de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en gestoras de salud, eliminando su papel como intermediarias financieras, mientras que el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) asumiría el pago directo a hospitales y clínicas.

Según el exministro, esta propuesta podría politizar el sistema de salud y reproducir los problemas que enfrenta el sistema de salud de los maestros en Colombia. Además, cuestionó si el Adres tiene la capacidad para administrar todo el sistema de salud, calificando la idea como “una locura”.

“Esta pregunta lo que está diciendo en el fondo es que la salud de Colombia se va a politizar, que vamos a reproducir los problemas del sistema de salud de los maestros y que una gran entidad que no tiene las capacidades para administrar todo el sistema de salud, en fin, una locura”, explicó Alejandro Gaviria.

Así mismo, el exministro agregó durante una entrevista con Blu Radio que: “Con los marcos legales vigentes se puede hacer una regulación de precios, se pueden bajar los precios, se pueden incluso hacer para algunos principios particulares, pues no para todos los medicamentos, por ejemplo medicamentos contra la hepatitis C, se pueden hacer compras centralizadas, ya se han hecho”.

“Se puede coordinar la cadena logística pero esta pregunta, primero es muy general, uno no sabe si es que el Gobierno va a producir todos los medicamentos y segundo pues termina diciendo que si no está de acuerdo con la entrega oportuna y completa de medicamentos, claro que sí, pero la solución planteada no va a lograr el hecho que se dice al final de la pregunta y por eso me parece que es engañosa”, Agregó

Gaviria también criticó el contexto en el que se presenta esta consulta popular. Según explicó, la reforma a la salud aún se encuentra en discusión en el Congreso, en el que se han llevado a cabo audiencias públicas en las semanas previas.

Según Alejandro Gaviria, el Gobierno está utilizando esta consulta como una estrategia para evitar el debate legislativo

Para el exministro, el Gobierno está utilizando esta consulta como una estrategia para evitar el debate legislativo, lo que considera una acción profundamente antidemocrática. “Esto representa una forma de cómo hacerle el quite al Congreso”, afirmó.

“La salud se sigue discutiendo en el Congreso, no se ha negado tuvimos audiencias públicas las dos semanas previas y esto representó una forma de como hacerle el quite al Congreso, que me parece antidemocrático”, dijo el exministro.

Otro punto señalado por Gaviria fue la redacción de las preguntas, que describió como confusa y poco transparente. Según el exministro, las preguntas no exponen claramente los dilemas, beneficios y costos asociados a las propuestas. “La redacción es engañosa, no le plantea al público cuáles son los dilemas, cuáles son los beneficios, pero también los costos de esas preguntas”, añadió.

Para el exministro Gaviria, las sugerencias sobre la nacionalización de medicamentos generan dudas en su implementación

Además, Gaviria advirtió que algunas de las propuestas incluidas en la consulta, si se implementaran en su versión más extrema, podrían ser perjudiciales o incluso irrelevantes, ya que podrían abordarse dentro del marco normativo existente.

En sus declaraciones, subrayó que estas iniciativas no solo carecen de claridad, sino que también podrían generar incertidumbre y riesgos innecesarios para el sistema de salud.

Las declaraciones de Gaviria reflejan una postura crítica hacia las medidas del Gobierno en el ámbito de la salud, especialmente en lo que respecta a la consulta popular.

Sus comentarios ponen de manifiesto las tensiones en torno a la reforma a la salud y el papel del Congreso en la discusión de políticas públicas.