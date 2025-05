Cintia Cossio habló de la realidad detrás de una cirugía estética de la que se arrepintió y aconsejó a sus seguidores: “Pensaba que me había tirado mi cuerpo”

La empresaria reveló que después de haberse practicado una importante cirugía estética sintió que había “dañado” su cuerpo - crédito montaje @soycintiacossio/ Instagram

En medio de su embarazo, la creadora de contenido y empresaria Cintia Cossio apareció en redes sociales para compartir con sus seguidores una reflexión sobre las cirugías estéticas y cómo llegó a decepcionarse de los resultados de una que se practicó hace un tiempo.

El video compartido por Cintia, según sus palabras, fue hecho con el propósito de desmentir que las cirugías estéticas son “el camino fácil”, pues la creadora de contenido asegura que este tipo de procedimientos necesita de más disciplina de las que las personas creen.

Cossio aseguró que en el video que hace más de 8 años se practicó una liposucción, momento en que consideraba que gracias al procedimiento podía descuidarse y dejar de hacer actividad física.

“Yo pensaba lo mismo que la mayoría de ustedes piensa, y era de esas ignorantes que pensaba que la cirugía era el camino fácil, hasta que me consumió y me hice una, no tenía necesidad de hacérmela”, dijo la influencer presumiendo su figura natural antes de la intervención, explicando que tenía esos resultados por la actividad deportiva que hacía.

Cintia aseguró que las cirugías estéticas no mantienen el aspecto de las personas permanentemente y dio algunos concejos @soycintiacossio/ Instagram

Cintia confesó que después de la liposucción se descuidó. “No tenía información de los hábitos que debía llevar y mi cuerpo cambio… pero ojo, no fue por un mal procedimiento, fue por adoptar pésimos hábitos, pensaba que me había tirado mi cuerpo“, dijo la empresaria, asegurando que estos procedimientos deben ser acompañados por ejercicio.

Cintia aseguró que aunque está embarazada, aún mantiene sus hábitos saludables para que su cuerpo no pierda el trabajo de las intervenciones y su trabajo en el gimnasio.

Cintia confesó que las primeras semanas de su embarazo fueron complicadas

La creadora de contenido compartió recientemente detalles sobre su segundo embarazo, destacando cómo ha logrado mantener su rutina diaria sin interrupciones significativas.

Según informó a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 7 millones de seguidores, la creadora de contenido ha continuado con sus actividades habituales, incluyendo entrenamientos intensos, viajes laborales y una estricta disciplina alimenticia. La noticia del embarazo fue anunciada el 20 de abril de 2025, momento en el que también reveló que espera un niño junto a su pareja, Jhoan López, y su hijo mayor, Thiago.

La creadora de contenido compartió detalles sobre su vida durante el embarazo - crédito @jhoanlopez/Instagram

En una interacción con sus seguidores, Cossio respondió a preguntas sobre cómo ha manejado su rutina de ejercicios durante el embarazo. La influencer aseguró que no ha modificado sus hábitos y que ha mantenido su compromiso con actividades como cardio, pesas, boxeo y pilates.

Además, enfatizó que ha sido especialmente rigurosa con sus planes de alimentación. “Absolutamente todos los meses que llevo hasta el momento de gestación he podido seguir con mi vida con absoluta normalidad. No he parado de entrenar ni un solo momento. Sigo juiciosa con mis cardios, pesas, boxeo y pilates. De hecho, he estado más juiciosa que nunca con mis dietas, sigo normal, mis viajes, mis trabajos, todo lo he hecho con total normalidad”, escribió en su cuenta.

A pesar de su enfoque disciplinado, Cossio reconoció que los primeros meses del embarazo fueron complicados debido a los síntomas físicos. Sin embargo, destacó que su fortaleza mental ha sido clave para superar los desafíos.

“La verdad, los primeros meses me dieron durísimo los síntomas, pero hace muchos años que no permito que mi cuerpo domine mi mente, así que… hasta el momento, ni el embarazo ha podido conmigo. Espero en Dios poder seguir así”, expresó la creadora de contenido.

Cossio aseguró que ha podio continuar su rutina aun estando embarazada - crédito @cintiacossio/Instagram

La revelación del sexo del bebé, que será un niño, se realizó como parte del anuncio del embarazo en abril de 2025. Este será el segundo hijo de la pareja conformada por Cintia Cossio y Jhoan López, quienes ya son padres de Thiago. La influencer ha compartido con sus seguidores diversos momentos de esta etapa, mostrando cómo equilibra su vida personal y profesional mientras se prepara para la llegada del nuevo integrante de la familia.