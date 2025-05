Yina Calderón expuso las verdaderas razones por las que no ha podido visitar a Epa Colombia en la cárcel: ¿Celos de Karol Samantha?

Yina Calderón reveló que no ha podido comunicarse con la novia de Epa Colombia para visitar a la empresaria de keratinas - crédito Canal RCN

Yina Calderón permaneció más de cien días dentro de La casa de los famosos Colombia, donde despertó amores y odios entre los televidentes del programa de convivencia.

En su paso por la competencia, la desconexión con el mundo exterior era necesaria, por lo que nunca se enteró de que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue recluida en la cárcel.

El hecho se produjo dos días después de que la empresaria de fajas ingresara a la casa estudio, por lo que a su salida lamentó lo que estaba ocurriendo con su mejor amiga.

“Ella ha hecho muchas cosas, emplea a la gente, su empresa la da trabajo a muchísimas personas, no es justo que esté como está… Me importa mi amiga que está en una cárcel y yo, la verdad, sí hago un llamado para que nos unamos y hagamos algo por Epa Colombia, porque no es justo. Sí, cometió un error, pero ella ya pagó ese error porque ya pagó una multa tremenda”, expresó en el matutino del Canal RCN.

Yina Calderón es la 20 eliminada de La casa de los famosos Colombia - crédito captura de pantalla Canal RCN

Recientemente, Calderón paso en su gira de medios por el programa Los impresentables, de Los 40 Colombia, donde contó varios detalles de lo que ocurrió en su paso por la competencia de convivencia entre famosos; sin embargo, los presentadores quisieron saber si había podido ir a visitar a Barrera Rojas a la cárcel, por lo que reveló que no ha sido posible por la comunicación con Karol Samantha.

La DJ aseguró que en repetidas ocasiones ha intentado comunicarse con la prometida de Epa Colombia para que la inscriba en el sistema de visitas del centro penitenciario, pero no ha sido favorable la respuesta de parte de Karol.

La influencer pidió al juez de ejecución de penas que considere su situación y le otorgue la oportunidad de realizar trabajo social y pasar tiempo con su hija - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

“Yo no sabía en la casa que la Epa estaba en la cárcel … Hablé con Karol y la comunicación con ella ha sido un poco compleja, le he escrito para ir a verla, pero ha sido compleja … No sé qué pasa, si de pronto está muy ocupada, entonces pensamos con mi hermana, la única manera que tengo para ayudarla es visitarla y mantenerla vigente con la ayuda de mis redes sociales”, expresó inicialmente la empresaria.

Aseguró que la idea de mantenerla vigente es para que cuando salga, no pierda el trabajo que había hecho en redes sociales anteriormente “la voy a nombrar día de por medio para mantenerla vigente … lo que vamos a hacer saliendo de mis exámenes es que vamos a ir a El Buen Pastor si puedo comunicarme con ella que mi hermana Leonela es abogada y los abogados pueden entrar a ver si me mete a la lista, porque la verdad con Karol no creo que sea nada personal, pero no sé por qué no me responde”.

La menor conmovió las redes usando una camiseta con la que pide libertad para su madre - crédito @daphneesamarabb/ Instagram

El mensaje de Epa Colombia a Yina Calderón

Después de que lamentara la noticia de su gran amiga en la cárcel, el programa Buen día, Colombia anunció a Yina Calderón que le mostraría un video de Epa Colombia desde la cárcel.

“Yina, amiga, recuerda que yo tenía un problema judicial hace 5 años. Pues este problema salió. No sabía que me iban a meter a la cárcel después de que yo había pagado, había reparado a las víctimas. Me engañaron los abogados, pero bueno, llegué acá. Amiga, te veo y te apoyo muchísimo. Te quiero demasiado y pues aquí estoy pagando y estoy juiciosa, estoy haciendo manillas, y voy a salir adelante”.

En un video transmitido en ‘Buen día Colombia’, Epa Colombia expresó su cariño y apoyo a Yina - crédito captura de ‘Buen día Colombia’

El mensaje de Epa Colombia concluyó diciéndole que en la cárcel junto con sus compañeras veían la casa de los famosos y la apoyaban.

“Sí, la vemos acá y también la apoyamos muchísimo. Y Yina es muy inteligente y es muy estratégica. Ella sabe mover a las personas y sabe jugar con la mente de las personas, y sabe por dónde meterse”.