Cuándo empieza a discutirse la reforma laboral del Gobierno Petro en el Congreso: así quedó establecido el cronograma

Angélica Lozano, senadora por el Partido Verde, dice que el Congreso de la República demostrará que es posible el diálogo para sacar adelante la reforma laboral - crédito @AngelicaLozanoC/X

Los últimos días fueron bastante polémicos en Colombia, sobre todo, para los asuntos laborales. Esto, debido a que el Congreso de la República, por un lado, tumbó la consulta popular del Gobierno de Gustavo Petro, pero revivió el proyecto de reforma laboral que impulsa el mismo, algo que caldeó los ánimos en la corporación, así como en el país. Incluso, se amenazó con un estallido social.

Lo cierto es que la iniciativa laboral del Gobierno tomó un nuevo aire y será debatida, pese a que no contaba con el respaldo de los empresarios del país, ya que ven que la misma no genera empleo y sí sobrecostos, por lo que en lo que viene tendrá que tener una concertación rigurosa, en la que se beneficie a los empleados del país, pero no se lesione la operatividad del sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante la situación, ya se tiene previsto un cronograma. Así lo dio a conocer la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, que preside la Comisión Cuarta del Senado, por donde avanzará el trámite del proyecto de ley, que iniciará tercer debate, luego de que la Cámara de Representantes haya aprobado dos.

El Congreso de la República ya rechazó en dos oportunidades la reforma laboral del Gobierno Petro - crédito Luisa González/Reuters

Por medio de un video en X, la congresita informó que el lunes 19 de mayo le dará inicio. Según ella, “vamos a demostrar que sí es posible escucharse los unos a otros, dialogar, poner sobre la mesa los intereses, las propuestas, las fáciles y las difíciles”.

Reforma laboral tiene dos fechas clave

Al respecto, dio dos fechas clave y precisó que se tiene previsto que se haga de la siguiente manera:

Lunes 19 de mayo: audiencia pública, en la que más de 300 personas inscritos de la Academia, trabajadores, emprendedores, gremios, sindicatos, Gobierno nacional estarán presentes.

Martes 20 de mayo: sesión de la Comisión Cuarta con la Comisión Tripartita que pacta cada año el salario mínimo, que son el Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios.

La idea es “escuchar y concluir en una buena ponencia que se erradicará esta misma semana y que empezará a ser debatida. El Senado es capaz de lograr una reforma laboral que le sirva a la gente, a los hombres y mujeres de a pie, escuchando a los unos y a los otros. Vamos a demostrarlo”, puntualizó.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, estaría presente en la audiencia pública del 19 de mayo - crédito @AntonioSanguino/X

Sobre dicho cronograma, Lozano aclaró que la audiencia pública se quiso hacer el viernes 16 de mayo, pero muchos senadores, organizaciones y expertos pidieron que se haga el lunes porque ya tenían agenda programada, por lo que cada uno debió hacer estudio individual entre el viernes y el domingo 18 de mayo.Para ella, es clave que escuche el Senado.

Armando Bendetti estará en la discusión

En cuanto al martes, informó que están invitados los ministros Antonio Sanguno (Trabajo) y Armando Benedetti (Interior), a la Comisión, a la sesión, para que conversen, discutan y comprendan las prioridades del Gobierno nacional para ser tenidas en cuenta por los ponentes.

De igual manera, Angélica Lozano resaltó que estarán otros expertos invitados, así como en la sesión del miércoles 21 de mayo. Jueves y viernes 22 y 23, serán días en el que habrá trabajo de ponentes, reunión para radicar la ponencia. Mientras que el siguiente lunes 25 de mayo arranca el debate del articulado hasta el viernes 30 de mayo, que es la meta.

Qué senadores debatirán la reforma laboral

Sobre los ponentes designados, aclaró que son 15 integrantes en la Comisión y el reglamento dice un ponente único por partido.

Angélica Lozano, senadora por el Partido Verde, dijo que hay garantías para que la Comisión Cuarta del Senado saque adelante la reforma laboral del Gobierno Petro - crédito @AngelicaLozanoC/x

“Escogimos este camino que es más difícil, es más lento, pero es la mejor forma para construir consensos. Uno por partido, desde la oposición hasta el Gobierno, pasando por la independencia. Los 15 vamos a participar en todos los espacios, en todas las instancias, en todas las reuniones y acceso a la información. Los 15 completitos estudiando cada detalle”.

Anotó que son dos coordinadores ponentes con mucha experiencia. Ambos fueron ponentes del Plan Nacional de Desarrollo actual: Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) y Juan Felipe Lemus (La U).

“Hoy recibimos el mensaje de insistencia del Ministerio del Interior. Lo agradecemos, lo celebramos. Esto implica que no se pueda discutir nada, ningún otro proyecto, ningún otro tema en la agenda de la Comisión y en la agenda de la plenaria. Eso ayuda mucho para que no haya distractores y todos nos concentremos en lograr la reforma laboral que Colombia necesita y merece”, informó la senadora Angélica Lozano.

La reforma laboral busa garantizar los derechos laborales de millones de empleados en Colombia - crédito Juan David Duque/Reuters

Exactamente, entre los congresistas seleccionados para liderar el análisis de la reforma laboral se encuentran:

Aída Avella (Pacto Histórico).

John Jairo Roldán (Partido Liberal).

Carlos Meisel Vergara (Centro Democrático).

Samy Merheg (Partido Conservador).

Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical).

Richard Humberto Fuelantala (Aico).

Angélica Lozano (Alianza Verde).

Juan Felipe Lemos Uribe (Partido de la U).

Este grupo diverso refleja la intención de incluir perspectivas de múltiples sectores políticos en el debate.