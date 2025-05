Amparo Grisales contó cómo se lleva con Melina Ramírez en ‘Yo me llamo’: “Me extraña mucho”

La jurado aclaró detalles de su relación con la presentadora del programa - crédito amparo_grisales_queen / TikTok

En medio de rumores sobre una supuesta rivalidad entre Amparo Grisales y las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña, la reconocida actriz y jurado del programa de talento Yo me llamo decidió aclarar la situación. La famosa realizó un en vivo en el que aprovechó para desmentir las especulaciones y ofrecer su versión de los hechos, asegurando que no existe enemistad alguna con la caleña, que ha sido el foco principal de los comentarios.

En su video, Amparo Grisales expresó: “Bueno, yo no sé de dónde se inventaron que Melina y yo nos odiamos. Mire, primero que todo yo no odio a nadie. Segundo, la envidia no existe en mi corazón porque en la vida me ha ido muy bien toda la vida y lo único que hago todas las mañanas es darle gracias a Dios”.

Del mismo modo, la jurado del concurso fue enfática en asegurar que “Melina es adorable”, refiriéndose a la buena relación que tiene con su compañera de set, pues han compartido en varias oportunidades, aunque no comparten esto, generalmente, pues Amparo aseguró que su relación es real.

La famosa decidió responder a las críticas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Además, “la diva de Colombia” señaló que la distancia entre ambas se debe a que Ramírez está “del otro lado de la pantalla”, lo que limita su interacción directa en el programa. Incluso, aprovechó su intervención para cuestionar la veracidad de las publicaciones que originaron los rumores, mencionando específicamente una publicación de una emisora: “Me extraña mucho que haya sido Caracol Radio el que haya sacado ese tweet. ¿No te parece extraño?”, preguntó a César Escola que estaba a su lado.

Cabe mencionar que los rumores se remontan a uno de los episodios del programa, en el que el jurado César Escola preguntó a las presentadoras cómo percibían a los participantes que se habían presentado hasta ese momento. Las dos respondieron de manera general, destacando que algunos concursantes eran mejores que otros.

Sin embargo, Grisales hizo un comentario sarcástico que generó reacciones entre las presentadoras: “Ve, cómo han aprendido estas muchachas”, dijo Grisales, añadiendo que, en vista de su evolución, “iba a tocar dejarles las sillas a ellas”. Este comentario, aunque aparentemente en tono de broma, desconcertó a Ramírez y Acuña, que reaccionaron con risas nerviosas.

Las presentadoras son reconocidas por sus comentarios - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Durante el episodio ocurrido en febrero, Melina Ramírez respondió que habían aprendido gracias a los jurados, mientras que Amparo Grisales continuó con su tono irónico, sugiriendo que los roles podrían invertirse: “Ahí verán si nos hacemos nosotros allá a bailar y ustedes aquí a opinar”. Las presentadoras, entre risas, mencionaron que necesitarían un baño con ruda, a lo que “la diva de Colombia” respondió que la ruda estaba disponible en su camerino.

El diálogo continuó con intervenciones de los demás miembros del jurado, pues el cantante Rey Ruíz interrumpió la conversación, provocando una reacción de Laura Acuña: “Defiéndenos, Amparo, que a ti no te gusta que Armonio te calle, y mira lo que acaba de hacer Rey”, dijo la presentadora, que fue calificada por César Escola como “cizañera” y Amparo Grisales respondió diciendo: “Están amangualadas, ellas dos juntas son terribles”, lo que encendió el debate en redes sociales.

A pesar del tono humorístico del intercambio, los rumores sobre tensiones entre Grisales y las presentadoras se intensificaron en redes sociales y medios de comunicación. Por esta razón, en su live, Amparo Grisales insistió en que no hay conflictos y destacó la buena relación que mantiene con Ramírez, incluso mencionó detalles personales: “Aquí hay una camaradería, divino, además tiene un hermano guapísimo, les cuento pues. Me manda besos, somos casi cuñis”, afirmó.

La diva de Colombia indicó que es cercana a las presentadoras fuera de las pantallas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Pese a las críticas, en el programa Yo me llamo siguen las múltiples interacciones entre los jurados y las presentadoras, generando momentos de humor y controversia. Sin embargo, “la diva de Colombia” dejó claro que no tolera la difusión de información falsa y pidió a los seguidores del programa que no se dejen llevar por rumores infundados: “No se inventen cosas que no son”, concluyó enfáticamente.