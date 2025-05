Yina Calderón no se olvida de Epa Colombia y manifestó su apoyo en redes sociales: “Estamos aquí”

Yina Calderón recordó a Epa Colombia, actualmente en prisión, con un antiguo video de la empresaria - crédito Canal RCN y captura de pantalla Noticias Caracol

Yina Calderón abandonó La casa de los famosos Colombia el pasado miércoles 14 de mayo, luego de sumar la menor cantidad de votos en la gala de eliminación. La huilense despertó la curiosidad de los televidentes a su regreso al mundo exterior, debido a que había incertidumbre sobre cómo se tomaría la noticia de que Epa Colombia fue encarcelada por los actos de vandalismo en los que participó en 2019, afectando una estación de TransMilenio y difundiendo el momento en redes sociales.

Cuando le hicieron saber la noticia en Buen día, Colombia, la DJ no pudo contener las lágrimas, debido a que durante su tiempo en el reality show llegó a pensar que no estaba recibiendo su apoyo desde el exterior porque estaba enfadada con ella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Yina Calderón conoció las condiciones en las que está Epa Colombia en la cárcel y estalló en llanto - crédito @deta.lleslys/TikTok

“Ella ha hecho muchas cosas, emplea a la gente, su empresa la da trabajo a muchísimas personas, no es justo que esté como está. A mí no me importa haberme ido de ese programa, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, yo fui la villana de esa historia, a mí no me importa eso, me importa mi amiga que está en una cárcel y yo la verdad sí hago un llamado para que nos unamos y hagamos algo por Epa Colombia porque no es justo. Sí, cometió un error, pero ella ya pagó ese error porque ya pagó una multa tremenda y ella ya había arreglado ese caso, entonces no es justo que esté como está cuando de verdad hay gente peligrosa en la calle", expresó Yina en el matutino del Canal RCN al respecto.

En el mismo programa, Yina aseguró que se pondría a disposición de Daneidy Barrera (nombre de pila de la empresaria de queratinas) para lo que necesitara, prometiendo hacer lo posible para visitarla todos los domingos, siempre que la familia de Epa se lo permita.

En las últimas horas, y pese a lidiar con algunos problemas de salud por cuenta de los biopolímeros, Yina compartió un antiguo video de Daneidy en sus historias de Instagram, reafirmando su compromiso con la situación de la empresaria, que actualmente paga una pena de cinco años en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. “Estamos aquí, Epa Colombia”, escribió la huilense.

La huilense recordó a la empresaria de keratinas, actualmente en prisión - crédito @yinacalderontv/Instagram

Epa Colombia reaccionó a la millonaria suma que TransMilenio le cobra por vandalizar una de sus estaciones

Durante una audiencia de reparación, TransMilenio hizo saber que buscaba cobrar una millonaria suma a Epa Colombia por sus actos de vandalismo - crédito montaje Infobae creado con @kittldesign

Pese a los esfuerzos de su abogado defensor, a Daneidy Barrera le negaron el beneficio de prisión domiciliaria, luego de que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá considerara que Barrera no cumple con los requisitos para ser considerada madre cabeza de hogar. Dicha decisión fue cuestionado por el abogado defensor, Francisco Bernate.

A esto se le se sumó el dinero demandado por TransMilenio durante una audienca de reparación que se realizó en días recientes. En ella, el sistema de transporte público exigió un pago de 467 millones de pesos, mientras que Recaudo Bogotá y la aseguradora Chubb Seguros reclamaron 6,5 millones y 146 millones de pesos, respectivamente.

Ante esto, Daneidy reaccionó exigiendo que se le cobre “lo justo”. “Son alrededor de 600 a 700 millones de pesos, que me parece una suma extraordinaria. Yo sí deseo conciliar, yo estoy muy arrepentida, yo sí quiero pagar, pero me parece un monto muy alto. O sea, yo no puedo pagar toda una estación de Transmilenio. (...) En medio de mi desconocimiento, de mi falta de educación, cometí un error por unos amigos. Estoy aquí, estoy asumiendo desde el principio. Siempre he querido pagar”, expresó durante la audiencia.

Cabe mencionar que, antes de ser encarcelada, Daneidy ya había pagado una multa de aproximadamente 300 millones, como reparación por los mismos hechos.