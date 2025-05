Norma Nivia habló del reencuentro de exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Me quedó imposible”

Norma Nivia se refirió a su ausencia en el evento organizado por La Liendra en Medellín, en el que se reencontraron varios exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

La casa de los famosos Colombia se acerca a su gran final con ocho participantes restantes y una incertidumbre marcada entre los televidentes por quién se llevará el premio mayor y sucederá a Karen Sevillano, ganadora de la temporada inaugural realizada en 2024.

Mientras llega el momento de conocer al ganador o ganadora, los famosos que ya abandonaron la competencia siguen pendientes de lo que sucede en el formato del Canal RCN, pero a la vez aprovechan el impacto que tuvieron durante su tiempo allí de distintos modos.

Sin duda, uno de los que más resonancia dejó fue el evento organizado por La Liendra, en el que reunió a varios de los exparticipantes para que interactuaran con los fanáticos del formato y narrarán sus experiencias dentro del formato, todo desde su propia casa.

En el reencuentro estuvieron presentes Yaya Muñoz, José Rodríguez, Mauricio Figueroa, La Abuela, Lady Tabares, Coco, y Alerta.

Entre las ausencias sonadas se encontró Norma Nivia. La actriz, que dividió opiniones durante los 98 días que estuvo en la casa estudio, haciéndose notar tanto por su romance con Mateo Varela como por sus constantes roces con Yina Calderón, generó preguntas entre sus seguidores y los de La casa de los famosos por no participar de la actividad.

La tolimense se refirió al tema en sus historias de Instagram, pues existía la inquietud de si fue invitada o no al reencuentro. Según contó Norma, sí fue contactada por La Liendra para sumarse, pero tuvo que rechazar la oferta por la dificultad que le representaba trasladarse a Medellín. Esto, por compromisos laborales y personales que tenía en Bogotá y, según afirmó, eran inaplazables.

“Sí, sí me invitó [La Liendra]. Él me llamó, hablamos, pero tocaba ir ayer a Medellín, volver hoy y yo no pude porque tuve que trabajar ayer en la tarde, y hoy tenía que hacer unas vueltas urgentes que solo hasta hoy podía hacer, entonces me quedó imposible”, manifestó.

La ausencia de la actriz en el reencuentro organizado por La Liendra no es el único motivo de preguntas a su alrededor. Una queja constante de los televidentes se relaciona con su postura de repetir ropa de forma constante, así como de no tener tantos atuendos especiales para las galas como los tenían Yina Calderón o Karina García.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la modelo y actriz dejó ver que había una razón de peso para su decisión de no lucir “99 vestidos en 99 días o 200 vestidos en 99 días”, como ella misma lo describió.

“Una cosa que he visto que se habla mucho y apenas tenga un tiempito voy a hacer un post y una explicación más larga, porque ahora estoy dedicada a mi mamá, pero por ahora quiero comentarles que yo tengo algo msuy claro en eso y parte de lo que les voy a decir es que yo tengo una conciencia muy ecológica“, explicó Norma.

Según reveló, su decisión de no llevar un vestuario variado y glamuroso durante el programa fue intencional y está alineada con su pensamiento ecológico, postura en la que se ha mantenido durante años.

“La moda o la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. Y yo, por eso, no tengo ningún problema en repetir ropa. Eso a mí me da igual. Mi conciencia ante todo es ambiental”, afirmó.

La tolimense advirtió que espera dar una explicación más profunda al respecto en un futuro, pero aprovechó para dejar un método que garantiza el consumo responsable de ropa de su parte.

“Parte de lo que hago con esta conciencia ambiental es utilizar muchísimas veces mi ropa, cuidarla bien y después darle una segunda oportunidad con alguien más”, indicó.