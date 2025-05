Gustavo Bolívar ya perdonó el desplante de Petro: “Sí tuve mi tusa”

Gustavo Bolívar reveló detalles de su actual relación con Petro - crédito Colprensa y Freepik

El exdirector de Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar aseguró que superó el malestar que le generó un desplante del presidente Gustavo Petro durante un evento público en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en la jornada del 9 de mayo de 2025. En medio de una entrevista con la revista Semana, Bolívar explicó que, aunque el hecho le “dolió”, no ha permitido que afecte su relación con el mandatario, al que sigue considerando una persona coherente y de buen carácter.

Según lo informado por Bolívar, el suceso se desató porque el presidente asumió que él ya había dejado su cargo como director del DPS tras anunciar su intención de aspirar a la presidencia en 2026. En ese momento, Petro fue enfático en afirmar que evitaría que alguien utilizara una posición en el Estado para hacer campaña política.

Pero, pasados los días, Bolívar calificó el episodio como un “malentendido” y afirmó que no le reclamó al presidente por lo sucedido: “Le he escrito para otras cosas, ya normalizamos la conversación, pero ese tema no lo he tocado. Al día siguiente se fue a China”, comentó.

Del mismo modo, en la entrevista aseguró que mantiene su aprecio por el presidente: “Mi amor no lo he perdido por el presidente. Sí tuve mi tusa estos días, pero ya me pasó“, reveló con certeza sobre lo que siente.

Además, aprovechó para reiterar su apoyo al actual mandatario de los colombianos: ”Uno tiene que ser firme, no voy a dejar de querer a una persona que ha sido coherente y buen tipo por un regaño; demostraría mucha inmadurez de mi parte”, expresó.

Así superó Gustavo Bolívar su “tusa”

El exsenador también compartió cómo logró superar el malestar generado por el desplante. En la entrevista aseguró que durante el fin de semana posterior al evento, se dedicó a trabajar en una novela que lleva tiempo escribiendo, lo que le permitió despejarse y retomar su rutina con una nueva actitud: “El lunes aparecí con un nuevo semblante, y borrón y cuenta nueva”, afirmó.

Finalmente, el entrevistador le preguntó a Bolívar si cree que su afecto hacia Petro es recíproco, ante lo que él respondió: “Diría que sí. Cuando ha habido escenarios donde Petro tiene que defenderme lo ha hecho, me ha defendido, me ha puesto a encabezar las listas al Pacto Histórico. Es un hombre de guiños”, concluyó.

Gustavo Bolívar hizo su declaración de amor a Petro

Durante el Consejo de Ministros más polémico que se llevó a cabo en febrero y en el que salieron a relucir problemas al interior del Gobierno nacional, pues tanto los ministros como la vicepresidenta Francia Márquez se fueron en contra de Armando Benedetti y Laura Sarabia, no solo hubo lugar para exponer los problemas de la Casa de Nariño y el ejercicio de los funcionarios, pues Gustavo Bolívar aprovechó su intervención para hacer una confesión que no pasó desapercibida y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“Le apostamos a este proyecto, si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted presidente. Yo a usted lo amo, presidente, se lo digo con toda sinceridad y con usted hasta el último día, pase lo que pase”, fueron las palabras que utilizó de forma espontánea y que los colombianos no dejaron pasar por alto, pues reaccionaron con comentarios como: “A uno sí es que no lo han querido es nada”, “Nunca nadie me ha dicho esas palabras jaja y en TV” y “Hasta a Petro lo han querido más que a mí, ¡no puede ser!”.