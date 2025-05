Gustavo Bolívar aseguró que no es el candidato de Gustavo Petro para 2026: “No soy el candidato que busca”

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social - crédito Colprensa

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), aseguró a El Tiempo que su candidatura presidencial para 2026 dependerá del mecanismo que el Pacto Histórico elija para definir su candidato.

Tras salir de su cargo el pasado viernes, señaló que evaluará las condiciones políticas antes de tomar una decisión definitiva.

“Primero, descansar, le he metido mucho la ficha en este año y poco más que estuve como director. Mientras descanso haré consultas con los presidentes del Pacto Histórico, la familia y más para saber si hay condiciones para lanzar mi candidatura”, explicó al citado medio.

Bolívar enfatizó que solo competirá si el Pacto Histórico realiza una consulta interna, mecanismo que considera clave para garantizar la democracia al interior del movimiento. “Si hay consulta, me gustaría ser candidato. Si no la hay, pues no le jalo”, afirmó.

El exfuncionario rechazó las candidaturas impuestas, que a su juicio reproducen prácticas tradicionales que él busca superar.

Gustavo Bolívar participaría en las dos consultas previstas: la interna del Pacto Histórico en octubre y la consulta del frente amplio en marzo, que incluiría a otros sectores políticos como la Alianza Verde y movimientos independientes.

Gustavo Bolívar participaría en las dos consultas previstas: la interna del Pacto Histórico en octubre y la consulta del frente amplio en marzo - crédito Prensa Senado

Sobre la reacción del presidente Gustavo Petro hacia él durante un acto en Catatumbo, Bolívar afirmó que le sorprendió, ya que asistió por invitación oficial para un programa social.

“Me metieron en el orden del día por cuestiones de ellos, yo no pedí hablar. Me sorprendió mucho porque no entendía qué estaba pasando. Por un lado me invitan y por otro lado me dicen que no puedo estar ahí”, relató a El Tiempo.

Atribuyó la actitud del presidente a un malentendido sobre su renuncia, presentada semanas antes. “Él pensó que yo ya me había ido y él maneja una ética en ese tema de que nadie se puede aprovechar de los cargos públicos para hacer política”, indicó.

En cuanto a su lugar dentro del Pacto Histórico, Bolívar reconoció que no es el candidato que Petro busca. “Quieren un candidato que pueda convocar más a otros sectores de la política tradicional. Lo único que le dije al Presidente es que por ahora disfrute que un miembro de su gobierno esté liderando en las encuestas. Eso quiere decir que no lo estamos haciendo tan mal”, afirmó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

No descartó ceder su aspiración si surge un candidato preferido por el movimiento. “Yo no estoy aquí para atravesarme ni impedir el triunfo del Pacto Histórico en 2026. No voy a montar disidencias”, agregó.

Gustavo Bolívar reiteró la importancia de la consulta para mantener la unidad interna. “Si veo que se saltan el mecanismo de la consulta para elegir candidato, yo me aparto. No estaría ahí, señaló al citado medio.

Sobre la posibilidad de que Petro pueda vetar su candidatura, dijo: “El presidente no es un hombre de vetos. Nunca lo he visto en ese plan, pero podría hacerle el guiño a otra persona y eso es muy factible de aquí a que se vayan desarrollando más las cosas. O de pronto se da cuenta de que sigo consolidado en las encuestas y que no hay mejor candidato y puede decirme que vaya al bate. Estaré listo para eso”.

Respecto a quienes dicen que ganaría la consulta pero perdería en primera vuelta, Bolívar señaló que esas opiniones provienen de sus competidores, que temen no poder inscribirse por su popularidad.

Gustavo Bolívar aseguró que el presidente Gustavo Petro "no es un hombre de vetos" - crédito DPS

“Lo que les digo es, si estoy inflado, no habría riesgo de que gane la consulta. Esos resultados se han dado mes a mes, desde septiembre estoy creciendo en las encuestas. Yo no he pedido eso, sino que ha sido una cosa espontánea de la gente”, explicó.

Asimismo, aclaró que no apoyaría a perfiles con procesos judiciales o condenas y que su prioridad es mantener la unidad dentro del Pacto Histórico. “La idea es no romper el Pacto, llegar unidos y no ser una disidencia. Eso quiere decir que tendría que apoyar al que gane esa consulta”, sostuvo.

Sobre la molestia de Petro hacia él, Bolívar aseguró que no busca confrontarlo ni pelear. “La idea es que él quiere que el candidato salga de un frente amplio, no solo de la izquierda. Yo no tengo problema con apoyar a alguien de la política tradicional, pero hay que ver los nombres, quién viene, qué ha hecho, cuál es su hoja de vida”, dijo.

Finalmente, al hablar sobre la consulta popular y la reforma laboral en el Congreso, Bolívar afirmó que la derrota fue para el Congreso, al que calificó como alejado de la ciudadanía. “La gente siente que el Congreso es un enemigo”, afirmó.