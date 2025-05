Yina Calderón reveló que tendrá que regresar al quirófano tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “Estoy mala de salud”

Tras culminar su participación en 'La casa de los famosos', Yina Calderón reveló que afronta problemas de salud luego de su estancia prolongada en el 'reality show' - crédito Canal RCN

La salida de Yina Calderón de La casa de los famosos Colombia se transformó en una de las noticias más sonadas en el entretenimiento nacional. La DJ y empresaria era uno de los principales atractivos de la segunda temporada del formato producido por el Canal RCN y acabó por cumplir las expectativas que los televidentes y usuarios en redes sociales tenían depositadas en ella.

Durante 108 días, la huilense se hizo notar por crear la alianza de las “chicas fuego” con La Toxi Costeña, Lady Tabares y Karina García, así como por su fuerte rivalidad con Melissa Gate a lo que se sumó su conflictiva relación con Norma Nivia y el desplante que le causó a Manelyk González, cuando llegó desde La casa de los famosos All-Stars producto del intercambio con Melissa.

Luego, durante las últimas semanas, Yina hizo cambios en su estrategia para acercarse a Melissa y antagonizar con Karina, pero su presencia en la competencia culminó durante la “semana del Juicio Final”, el pasado miércoles 14 de mayo.

Su salida causó expectativa debido a que había interés por conocer su reacción a, entre otras cosas, el encarcelamiento de Epa Colombia, que se produjo mientras se encontraba en competencia y que le afectó profundamente cuando se lo dieron a conocer en Buen día, Colombia.

La huilense, tras ser eliminada de 'La casa de los famosos' fue recibida por su familia por todo lo alto - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Ahora Yina se encuentra en su casa junto a su familia, adaptándose de vuelta al mundo exterior. Sin embargo, todo indica que las secuelas que le dejó esta experiencia fueron mayores de las esperadas, puesto que la DJ confirmó que se ve obligada a ingresar al quirófano lo más pronto posible.

Así se supo por una publicación de la madre de Yina Calderón, Merly Ome, que compartió algunos de los primeros momentos de su hija de regreso a su hogar, acompañada de familiares y amigos. En sus historias de Instagram, la mujer contó que su hija llegó con problemas de salud. “Feliz. Ya tengo a mi hija en casa... viene enfermita”, expresó Merly.

La huilense confirmó que afronta problemas de salud a causa de los biopolímeros, luego de su paso por 'La casa de los famosos' - crédito @merlyomeoficial/Instagram

Una vez escuchó sus palabras, Yina le contó a los usuarios en redes sociales que sentía algunos dolores por cuenta de los biopolímeros. Por eso, y ahora que ya no está en competencia, anunció que se someterá a una cirugía lo más pronto posible, con la que buscarán retirar una masa que se le hizo en el cuerpo a causa del químico.

“Estoy mala de salud. Yo creo que me someto a cirugía el lunes, porque no se puede drenar; toca sacar la masa que ya está mal”, expresó.

Cabe recordar que, durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Yina lidió con varios dolores en su cuerpo a causa de los biopolímeros, y hasta tuvo que ser reemplazada días antes de su eliminación por Altafulla, durante un castigo que le impuso el Jefe, para no comprometer su integridad. Pese a lo anterior, y a diferencia de lo que sucedió con Mauricio Figueroa, estas recaídas no afectaron de manera significativa su participación en el reality show.

Yina Calderón envió mensaje a Westcol por su campaña en favor de Karina

La empresaria de fajas volvió a arremeter en contra del streamer y aseguró que está obsesionado con ella - crédito @AyV333 / X

Las complicaciones de salud no le han impedido a la creadora de contenido retomar algunas peleas y dramas que dejó en suspenso con su presencia en el reality show, particularmente con Westcol.

Durante su paso por El After de La casa de los famosos, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío, Yina contó que ya se enteró de la campaña que hizo el streamer paisa, enfocada en eliminar antes que a Karina García. De ahí que le enviara un mensaje directo a este.

“Westcol, no sé qué pasa contigo, tal vez te gusto, a mí no me gustas tú, porque no me gustan cachetones y bajitos; dinero, pues tengo yo… Entonces, mándame la hoja de vida y yo la analizo, mi amor, porque subí de categoría, si me sirves te respondo", dijo Yina.