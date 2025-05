La Liendra aseguró que Karina era participante más fuerte de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Generó un movimiento fuerte”

El cafetero aseguró que tiene uno de los fandoms más fuertes de las redes - crédito @karlalanz_24/IG

Karina García se convirtió en una de las participantes favoritas de las redes sociales, a pesar de los comentarios de algunos seguidores del programa que la llamaban “víctima”, pues siempre se le veía llorando por los ataques de sus compañeros. Sin embargo, la modelo paisa se quedó por fuera de la convivencia por decisión del público que votaron para que saliera de la competencia.

Recientemente, se llevó a cabo una reunión de algunos de los exparticipantes en Medellín, convocada por La Liendra. A este encuentro asistieron figuras como Lady Tabares, Yaya Muñoz, La Abuela, Coco y Alerta, que dieron sus opiniones sobre lo que estaban viendo en los últimos días de competencia con la eliminación de Karina García.

En la conversación, el paisa y novio de Dani Duke, cuando salió de la competencia y regresó a Medellín se dio cuenta del poder y el alcance que tuvo la modelo paisa, sumando la fuerza que comenzó a tener en redes sociales. Se llevó una sorpresa al ver que la modelo se mostró completamente vulnerable, pero realmente era una mujer estratega.

“Yo me sorprendo demasiado porque uno ve a Karina dentro de la casa con Yina, allá solita hablando como que no hace mucho ruido, como que Karina sale muy silencioso, muy silenciosa, y cuando yo salgo y me doy cuenta de que Karina es ese monstruo afuera, que mi novia Karina así tampoco”, expuso el cafetero en conversación con sus compañeros de la casa estudio.

Fue mayor la sorpresa para La Liendra, cuando se dio cuenta de que muchas personas cercanas a su círculo social eran Team Karina, “cuando yo veo que las amigas de mi novia Karina, cuando yo digo que Karina es tan amada, cuando yo digo que Karina digo p*** para mí. Yo empecé a pensar en algún momento que Karina iba a ganar el reality”, agregó el creador de contenido a su discurso.

Una versión diferente la tenía José Rodríguez novio de Yaya Muñoz, que expuso que no necesariamente hace falta ganar, sino que ya de por si se había ganado el reality con su comportamiento. A lo que La Liendra agregó: “Para mí Karina ha ganado. Sí, para mí. Karina”. Frente a esto, la periodista ibaguereña expuso algo más a la discusión:

“Tampoco es un secreto que, por ejemplo, Melissa ha perdido mucho fandom. Ella perdió demasiados seguidores con todo lo que ha pasado. Y hoy en día para mí. O sea, uno de los fandoms más grandes ahora mismo es el de Karina”, concluyeron, dejando claro que tienen la misma percepción de lo que está ocurriendo con el público fuera de la casa.

Y es que para muchos de los seguidores del formato de convivencia entre celebridades, la salida de la modelo paisa provocó incluso que el canal perdiera seguidores en sus redes sociales, bajara el rating de la competencia televisada y las reproducciones en Instagram disminuyeran.

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación, destacan: “Ellos dijeron lo que toda Colombia sabemos 👏”; “Karina la verdadera ganadora”; “claro, para sacarla se tuvieron que unir varios fandom para que Karina García oficial con doble L al final saliera de esa competencia tan turbia”, entre otros.

Es de recordar que Karina fue eliminada el domingo 11 de mayo de 2025, convirtiéndose en la decimoséptima participante en abandonar la competencia. Su salida se produjo tras una votación ajustada en la que recibió el 47,59% de los votos negativos, frente al 44,89% obtenido por Yina Calderón, lo que provocó una ola de comentarios en las redes sociales por la salida de la paisa.