Andrea Valdiri volcó a sus seguidores en redes sociales para que apoyen a La Jesuu en ‘La Casa de los Famosos Colombia’: “No vamos a salir”

La segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia se acerca a su recta final. Con ocho participantes en competencia y una semana 16 en la que habrá dos eliminados (siendo Yina Calderón la primera, el miércoles 14 de mayo), el margen de error es mínimo para las celebridades que permanecen en la casa estudio del Canal RCN.

Entre las que siguen en competencia se incluye Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu. La vallecaucana originalmente fue eliminada en la semana 4, pero en la semana 13 tuvo la oportunidad de retornar gracias a que La Toxi Costeña hizo valer un beneficio durante una de las galas de nominación que le permitía retornar a un participante eliminado.

A su regreso, La Jesuu se plantó contra Yina Calderón y aseguró que defendería a Karina García en medio de los crecientes conflictos entre ambas. Sin embargo, esta semana figuró en la placa de nominación y ahora tendrá que esperar a conocer su suerte el próximo domingo 18 de mayo, en una nueva gala de eliminación.

Aunque su permanencia en la competencia ahora depende de los votos de los televidentes, lo cierto es que en el exterior cuenta con un apoyo que podría ser determinante: el de Andrea Valdiri, que desde su regreso al reality show viene haciendo campaña en su favor.

La eliminación final se definirá el domingo 18 de mayo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Pese a que tuvieron alguna diferencia a finales de 2024 en medio de la pelea entre Valdiri y Aida Victoria Merlano, todo indica que las cosas no pasaron y ahora la bailarina y creadora de contenido le brinda todo su apoyo y pide a sus seguidores activamente que voten por La Jesuu para sacarla de la placa.

Ante la posibilidad de que salga, Valdiri movilizó a sus más de 9,5 millones de seguidores desde sus historias de Instagram para que salven a la que describió como su “parcera”. Allí colocó el enlace para acceder a las votaciones, y aprovechó para expresar su confianza en que no van a sacar a La Jesuu.

La barranquillera pidió a sus fans que voten para sacarla de la placa de nominación - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“Oye, que luchadera tan brava, pero ‘machi’, no lo permitamos, por favor no lo permitamos. Dios ayúdame, espero tu ayuda ”machi”. (...) ¿Por qué me hacen esto? Yo estoy en México y me acabo de levantar, que paridera Dios mío, nominaron a la “negri”. Como dijo Altafulla: eso es como cuando al partido de fútbol entra el que estaba en la banca y en el último minuto marca un gol. (...) Estoy nerviosa, no sé qué más hacer, vayan ustedes hasta allá a gritar. (...) La “negra” también tiene su fandom, ayúdenme a apoyarla, no vamos a salir“, expresó.

La reacción de La Jesuu al recibir la maleta que le mandó Andrea Valdiri

La barranquillera le hizo llegar a la participante una maleta llena de ropa nueva para que la luciera durante lo que le queda en la competencia - crédito Canal RCN

Pero el apoyo de Valdiri a la caleña no se limita a los votos. Días atrás, en un gesto que sorprendió a propios y extraños, decidió enviarle una maleta con ropa nueva para que pudiera afrontar con estilo las semanas finales de la competencia.

“Va de todo, elegante, deportivo y pura narizona”, comentó Valdiri mientras mostraba cada prenda cuidadosamente empacada.

Las cámaras de la transmisión 24/7 captaron el momento en que La Jesuu recibió el equipaje, y no dudó en agradecer el gesto, pese a que desconoce quién le hizo llegar la maleta.

“Amiga, gracias, yo la verdad si estaba esperando a que me enviaran mi ropita, normal, de mi casa. Y me llegaron cosas nuevas para darla toda por el todo. En el nombre de Dios nos vamos a quedar y vamos a seguir trabajando. (...) Esos tipos no nos van a sacar a nosotras. (...) Por el momento festejemos de que tengo mi ropita. Voy a dar rostro, cuerpo y peluca”, manifestó días antes de enterarse de que está en la placa de nominación junto a Altafulla, “Peluche”, “El Flaco” Solórzano y Emiro Navarro.