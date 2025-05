Yina Calderón envió mensaje a Westcol después de enterarse de la campaña que hizo para sacarla de ‘Lcdlf’: “Tal vez te gusto”

La empresaria de fajas aprovechó su salida del reality para volver a arremeter en contra del creador de contenido - crédito montaje @westcol / Instagram - captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Tras la reciente eliminación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia, la empresaria ha sido entrevistada varias veces y ha dado detalles sobre su tiempo en el programa y de algunas situaciones de las que se ha enterado después de ser eliminada.

La salida de Yina estuvo llena de dramas al enterarse de una de las noticias que más reacciones ha generado en los primeros meses del 2025: la captura y condena de su amiga Epa Colombia, información que afectó notablemente a Calderón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, su salida del reality también le ha dado la oportunidad de retomar algunas peleas y dramas que había tenido con algunas figuras públicas antes de ingresar a la Casa, una de ellas con el streamer paisa Westcol.

Tras su eliminación, Yina pudo notar en redes sociales que hace un par de días el creador de contenido hizo una campaña en redes sociales enfocada en la eliminación de la empresaria, esta tenía como propósito sacar primero a Calderón que a Karina García.

En la noche del 15 de mayo, Yina estuvo de nuevo en el programa El After de La casa de los famosos, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío, espacio que la empresaria aprovechó para reaccionar a la estrategia de Westcol y enviarle un contundente mensaje.

“Westcol, no sé qué pasa contigo, tal vez te gusto, a mí no me gustas tú, porque no me gustan cachetones y bajitos; dinero, pues tengo yo… Entonces, mándame la hoja de vida y yo la analizo, mi amor, porque subí de categoría, si me sirves te respondo", dijo Yina.