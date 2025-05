Marcela Reyes tuvo agarrón con una mujer después de un evento: la ‘Barbie colombiana’ la delató en redes

Videos del conflicto revelan un intenso intercambio que involucró a la Dj, un acompañante del público y críticas divididas respecto a su respuesta ante la situación crédito montaje @marcelareyes @labarbiecolombiaanaoficial / Instagram

Un altercado protagonizado por la Dj Marcela Reyes fuera de un establecimiento ha generado revuelo en redes sociales.

Según informó Tatiana Murillo, conocida como la Barbie colombiana, el incidente ocurrió mientras Reyes asistía a una presentación de su amiga Yina Rose, quien deleitó a los presentes con su canto.

Aunque la velada parecía transcurrir con normalidad, la situación tomó un giro inesperado cuando una mujer cuestionó la selección musical del evento, acusando a los Djs de poner canciones exclusivamente para Reyes.

De acuerdo con los videos compartidos por Murillo en su cuenta de Instagram, la mujer expresó su descontento, lo que provocó una respuesta directa de Marcela Reyes. La Dj aseguró que no había solicitado ninguna canción y atribuyó la situación a su “estrella”.

En sus palabras, Reyes afirmó que “mi estrella es tan gigante, no tengo la culpa, mi reina, yo nunca me acerqué al Dj a decirle qué me pusiera, pero si la música sonó y tú pensaste que estaba funcionando para mí, esa es mi estrella, mi amor”. A pesar de su tono conciliador, el intercambio no logró calmar los ánimos.

“Si te sientes tan apagada en este momento, por lo que sos”, dijo la mujer cuando Marcela se estaba alejando, por lo que la pelea escaló de nivel. Después de eso, la mujer aseguro no conocer a la Dj. Sin embargo, Reyes aseguró que cuando ella se quejó dentro del establecimiento sí la mencionó. “Usted dijo mi nombre, sí me conoce”, dijo Marcela.

Pese a que Marcela intentó evitar el altercado, los ánimos se salieron de control desatando la pelea - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

El conflicto escaló cuando un hombre que acompañaba a la mujer atacó a uno de los amigos de Reyes. Aunque la Dj intentó intervenir, sus amigas le pidieron que no se involucrara.

Finalmente, la mujer implicada pidió disculpas, pero no sin antes recibir reclamos por parte del grupo de Reyes, quienes consideraron innecesario el altercado.

En otras imágenes compartidas por Murillo se ve que tanto los acompañantes de Marcela como los de la mujer empezaron a discutir hasta que llegaron los golpes, incluso en una de esas peleas, las amigas de la Dj notan que ella está en medio de una, por lo que le aconsejan no meterse porque puede salir golpeada.

“Una mujer puede llevar a un hombre al éxito o a la perdición, demostrado en este video, donde lamentablemente una mujer se ve opacada con el brillo de otra y obliga a su hombre a enfrentar la situación. Mujeres, así no es”, escribió la Barbie colombiana en su cuenta de Instagram.

Al final del video compartido por la creadora de contenido, se ve a la mujer que inicialmente buscó el problema con Marcela, pidiendo perdón por lo ocurrido, pues notó que el reclamo había terminado en una pelea que no esperaba.

Los usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar a la pelea de Marcela Reyes - crédito redes sociales

Después de haber compartido el video, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los internautas cuestionaron el motivo por el que Marcela solo se ha visto envuelta en dramas en los últimos días.

“Esa Marcela esta semana si ha sonado y no precisamente por los toques”, “Marcela con la edad que tiene no ha quemado muchas etapas, señora ya”, “No soporto la fama de Karina y no sabe cómo llamar la atención para opacarla”, “Marcela como siempre muy tranquila”, “Marcela necesita sonar como sea”, fueron algunas de las reacciones.

Esta es la lujosa adquisición que Marcela presumió en sus redes sociales: “Estoy muy orgullosa”

La DJ que también es empresaria, compartió con sus seguidores en redes sociales la adquisición de una lujosa camioneta, un regalo que decidió hacerse a sí misma como símbolo de su esfuerzo y logros personales.

Según informó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, la artista publicó un emotivo video en el que presentó el vehículo, acompañado de un mensaje reflexivo sobre su trayectoria y crecimiento personal.

La Dj presumió su nueva y lujosa adquisición - crédito @marcelareyes/ Instagram

En la publicación, Reyes expresó su orgullo por el camino recorrido, dedicándose unas palabras de reconocimiento a sí misma. “M.R., quiero decirte que lo has hecho muy bien, que estoy muy orgullosa de esa niña soñadora que, desde muy pequeña, se propuso salir adelante. Te admiro por tu tenacidad y por esa fuerza con la que te levantas todos los días. Sigue así, sigue luchando y trabajando por esos sueños, y sigue haciendo tus sueños realidad”, escribió.