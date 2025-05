La Liendra contó que conoció en persona al Jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’: así relató el encuentro

La historia de cuando La Liendra conoció en persona a el Jefe de 'La casa de los famosos' 2025' - crédito RCN

Aunque su salida de La casa de los famosos Colombia generó reacciones entre sus seguidores, lo que más sorprendió a La Liendra no fue su eliminación del reality, sino un inesperado encuentro que tuvo tras bambalinas.

El creador de contenido reveló, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, que conoció en persona al enigmático Jefe, la voz omnipresente en la casa estudio y que dirige el juego desde el inicio del programa.

Mauricio Gómez, nombre real del creador de contenido, contó con lo que vivió al salir del set de grabación y, según relató en sus redes sociales, el encuentro fue completamente casual, pero lo marcó por el aura de misterio que siempre ha rodeado a esta figura central del programa.

La Liendra narró que, poco después de ser eliminado, salió del estudio acompañado por una mujer del equipo de producción y afuera vio a un hombre que estaba fumándose un cigarrillo, con el cual cruzó un par de miradas de forma particular.

“Sí lo conocí, fue súper raro. Había una persona afuera que estaba fumando y yo lo miré y él me miró. Fue como una energía diferente que yo sentí. Yo decía: ‘¿quién es este man?’ Lo miré, él me miró, botó el cigarrillo y se fue”, empezó contando La Liendra.

Lo que parecía un simple cruce de miradas se transformó por completo cuando, minutos más tarde, su acompañante le hizo una revelación inesperada: ese hombre era nada más y nada menos que el Jefe.

“La chica que estaba conmigo me dice: ‘ese es el Jefe’. Y yo: ‘¿cuál Jefe?’. Y ella: ‘el que les habla’. Y yo: ‘¡Noooo! ¿Cómo así? ¿La voz del Jefe es una persona real?’ Yo pensé que era un filtro de inteligencia artificial”, reveló el influenciador emocionado.

De acuerdo con las declaraciones de La Liendra, en medio de la sorpresa y alegría a flor de piel, no dudó en regresar corriendo para abrazarlo.

El momento fue tan surrealista como emocionante, especialmente porque rompía con la imagen casi mitológica que el público y los participantes tienen del personaje, incluso de él que pensaba que era cualquier persona que usaba un filtro para la voz o que podía ser un tipo de efecto realizado por las tecnologías actuales.

“Me fui corriendo y lo abracé. Le dije: ‘¡Jefe!’ y me respondió: ‘Hola, linda’. ¡Y era él! Yo le dije: ‘Guau, parce, qué raro esto’. Y como estaba fumando le solté: ‘Jefe, fumar es nocivo para la salud. Queda sancionado’”, confesó Mauricio.

La Liendra no solo confirmó que el Jefe es un ser humano de carne y hueso, si no aclaró una duda que muchos fanáticos han tenido desde el comienzo del programa, pues muchos pensaron que no era real, otros que eran varias personas porque se les escuchan diferentes tonos de voz y también que podría ser una mujer.

“El que yo conocí es el de la voz. Porque el del confesionario es otro. Pero al de la voz sí lo conocí. Es una persona… y es muy bueno. Yo pensé que era inteligencia artificial”, dijo La Liendra.

Su sorpresa fue genuina y así mismo la expresó en las redes sociales con sus seguidores. Como muchos televidentes, La Liendra creía que la voz del Jefe era generada por algún sistema digital o incluso una herramienta de inteligencia artificial, debido a que cada vez está más avanzada esa tecnología y puedes imitar muchas voces.

El hecho de descubrir que detrás del tono autoritario e impasible hay una persona real fue, para él, una mezcla de desconcierto, emoción y alivio.

“Yo estaba convencido de que no existía, que era un software o algo así. Pero no, es un ser humano de verdad. Me impactó”, puntualizó.