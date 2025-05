Juicio Álvaro Uribe: testigo aseguró que Iván Cepeda le pidió hablar sobre el expresidente; “Eso es lo que usted tiene que decir”

El exparamiltar Gabriel Muñoz aseguró que no conoce personalmente a Álvaro Uribe - crédito Camila Díaz/Colprensa, Carlos Ortega/EFE y captura de pantalla audiencia Álvaro Uribe

En el juicio oral que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, declaró como testigo Gabriel Muñoz, alias Castañeda, un exparamilitar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En sus declaraciones, afirmó que no conoce personalmente al exmandatario, que fue señalado de haber participado en la creación del bloque paramilitar.

“Yo conozco al doctor Álvaro Uribe Vélez por la televisión, pero no personal. Nunca me he encontrado con él”, aseguró en la audiencia que se llevó a cabo el 16 de mayo de 2025 ante la jueza Sandra Liliana Heredia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a que no conocía al ex jefe de Estado, habría recibido ofrecimientos monetarios y de otra índole con el fin de testificar en su contra. Una de las personas que le indicó que se estaba moviendo dinero para ello es Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá.

Pablo Hernán Sierra, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, habría ofrecido $25 millones a Gabriel Muñoz para que rindiera un testimonio sobre Álvaro Uribe - crédito audiencia Uribe

Presuntamente, le hizo un ofrecimiento de $25 millones para que hablara del expresidente Uribe, a lo cual, según indicó, se habría negado.

El encuentro con Iván Cepeda en la cárcel

Al igual que alias Pipintá, otra persona se habrían acercado a él con las mismas intenciones: el actual senador de la República Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso contra el exmandatario. Según el testigo, su entonces abogada Mercedes Arroyave, cuyo paradero se desconoce, lo buscó en una ocasión en la cárcel de Itagüí, donde estaba recluido, para informarle que el congresista quería conversar con él. El testigo aceptó.

La profesional en Derecho lo llevó hasta una oficina del centro de reclusión, donde, presuntamente, estaba el senador junto con dos escoltas. “Me presentó al doctor Iván Cepeda y tal. Y dijo: ‘Vea, don Gabriel, yo lo mandé a llamar pa’ que usted me hable de Álvaro Uribe”, precisó.

El exparamilitar cuestionó al congresista, buscando indagar sobre la información que, al parecer, quería que suministrara sobre el exmandatario. En respuesta, Cepeda habría entregado un papel, donde estaba el discurso que debía preparar.

El senador Iván Cepeda habría buscado a Gabriel Muñoz en la cárcel para instarlo a hablar sobre Álvaro Uribe - crédito Prensa Iván Cepeda

“Entonces, el doctor Iván Cepeda me dijo: ‘Yo le saco un papelito, se lo doy a usted, yo vengo después y eso es lo que usted tiene pa’ que se lo aprenda, eso es lo que usted tiene que decir”, detalló.

No obstante, de acuerdo con su testimonio, no accedió a las pretenciones del hoy senador y prefirió terminar la conversación e irse del lugar. “Yo dije: ‘No, yo no tengo nada que decir del doctor Álvaro Uribe, si a eso me llamó doctor, Dios lo bendiga, me voy’. Leí la mano y me retiré”, contó.

Al dejar el lugar, fue confrontado por su abogada, que estuvo en desacuerdo con su decisión de abstenerse de hablar sobre el expresidente Uribe. Sin embargo, el exparamilitar afirmó que se mantuvo en su posición, porque no quería verse perjudicado por mentir. “Las mentiras se caen muy pronto”, dijo.

Declaraciones del alcalde de Amagá que salpican a Iván Cepeda

Audiencia número 41 del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, realizada el 16 de mayo de 2025, donde declararon testigos clave para la defensa, entre ellos el alcalde de Amagá, Wilser Molina - crédito Tomado de audiencia juicio Álvaro Uribe

Wilser Darío Molina Molina, abogado penalista y actual alcalde de Amagá, Antioquia, afirmó que en 2014 dos exparamilitares le habrían contado sobre supuestas presiones ejercidas por el senador Iván Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave. Según el testimonio, ambos habrían ofrecido apoyos económicos y asistencia para las familias de los exparamilitares a cambio de que declararan en contra del expresidente.

Estos internos fueron identificados como Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz, alias Castañeda. Molina aseguró que los reclusos afirmaron haber intentado informar a la Fiscalía de la situación irregular que involucraba al senador Cepeda, pero aseguraron no haber recibido respuesta.

“Me manifestaron que tenían algo muy delicado y muy importante que contarme, que porque ellos habían ido efectivamente en sus diligencias de indagatoria a decirles a los señores fiscales que el señor Iván Cepeda los había buscado para ofrecerles prebendas administrativas, jurídicas y de traslados a otros países bajo la figura de asilados, pero que no habían tenido eco en la Fiscalía”, detalló.