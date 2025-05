Hijo de Pablo Escobar comenzó con su plan de prevención del consumo de drogas en México, esto se sabe

Juan Pablo Escobar afirma que la vida de lujos del narcotráfico solo está en las series y películas - crédito EFE

Han pasado más de 30 años del operativo protagonizado por el Bloque de Búsqueda que terminó con la muerte de Pablo Escobar, el criminal más buscado de Colombia en la época y uno de los más peligrosos de la historia de la humanidad.

Desde entonces, sus familiares más cercanos (esposa e hijos) se radicaron en el exterior durante varios años con diferentes identidades y se alejaron por completo del mundo criminal en el que vivía el capo.

De hecho, buscando que la historia de su padre no se repeta, Juan Pablo Escobar, primogénito del narco, ha escrito varios libros y ha recorrido múltiples países para hacer conferencias en las que expone todo lo negativo que vivió su familia durante el auge criminal del cartel de Medellín.

Además, Escobar Henao encabeza el proyecto “Ser bueno es mejor negocio”, que incluye la creación de un videojuego de realidad virtual como herramienta para prevenir delitos en los jóvenes.

El hijo del capo recorre el mundo para desmentir mitos sobre su padre - crédito Colprensa/Conferencias Magistrales Mano Amiga

Aprovechando que la tecnología de realidad virtual permite que los jugadores se introduzcan de una forma más real en el entorno del videojuego, el objetivo principal es fomentar que los jóvenes tomen decisiones correctas en un mundo de acción en el que deben evitar caer en la tentación y los malos consejos de uno de los personajes que es hijo de un narcotraficante.

Escobar Henao ha afirmado que el videojuego representa sus ideales, ya que en más de una oportunidad ha afirmado sentirse arrepentido de las acciones de su padre, por lo que en la mayoría de declaraciones envía mensajes de paz.

El videojuego ya no será solo parte de un proyecto

El colombiano encabeza el proyecto que creo el videojuego - crédito JesúsAvilés/Infobae

Durante varios meses, el videojuego creado por el colombiano no ha sido utilizado por ninguna entidad; sin embargo, esto podría cambiar, puesto que representantes de la Alcaldía de Celaya, en Guanajuato, México, se reunieron con el antioqueño el 15 de mayo.

En la reunión estuvo el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez, Juan Pablo Escobar Henao y varios colaboradores municipales, que escucharon la postura del colombiano sobre los métodos de prevención que podrían alejar a los menores de edad del mundo criminal.

Medios de la región indicaron que en la reunión se presentó un programa de prevención con realidad virtual, que incluye el uso del videojuego mencionado.

Las otras labores de Escobar Henao en México

El colombiano también realiza charlas en colegios y teatros -crédito @juanpabloescobarhenao/Instagram

Además de visitar colegios y poblaciones, el hijo del capo también ha dictado charlas en varias prisiones de México, incluyendo la del Cereso, en Ciudad Juárez; de esta experiencia compartió varias fotografías y un mensaje en su cuenta de Instagram.

“No fui a ver a nadie en especial; fui a abrazar a quienes no gozan de la preciada libertad. Hablé ante 2,200 personas. Me escucharon en un silencio absoluto. Les dije: «Yo sé lo que es estar preso… Me encarcelaron a los 7 años por el delito de siempre: ser el hijo de»“.

El hijo del capo colombiano reveló que fue aplaudido por varios de los reclusos y que en ese momento solo podía pensar en la segunda oportunidad que deberían recibir los presos cuando cumplen sus condenas.

“Vi lágrimas en rostros que parecían de acero. Sentí la lucha interna de quienes buscan una segunda oportunidad. ¿Quién les dará trabajo cuando salgan? ¿Cuántos volverán? Me fui abrazando a víctimas y victimarios, pidiendo a Dios que ponga paz en sus corazones. Me despidieron de pie, con un aplauso que dediqué a todas las víctimas: las de mi padre y las de ellos. La libertad es como el aire, no sabes que la tenías hasta que la pierdes", puntualizó Escobar Henao.