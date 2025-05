Sebastián Villalobos celebró la salida de Yina Calderón con mensaje en el que se burla de ella y un fanático arremetió contra su mamá

Sebastián Villalobos tiró ácido comentario sobre Yina Calderón y recibió mensajes groseros sobre su mamá - crédito @sebas/IG y Canal RCN

La noche del miércoles 14 de mayo marcó el final del camino para Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.

La empresaria huilense, conocida por su personalidad polémica y su presencia constante en redes sociales, fue la participante que recibió menos respaldo por parte del público y terminó como la eliminada número 20 del programa.

Con su salida, la empresaria de fajas perdió la oportunidad de avanzar al grupo de los ocho semifinalistas, quedando a las puertas de las etapas finales del reality.

En esta ronda de eliminación, Yina competía por la permanencia con figuras fuertes dentro del formato como La Jesuu, Altafulla, Camilo Trujillo y La Toxicosteña. Pero finalmente el voto del público inclinó la balanza en su contra, y fue ella quien tuvo que abandonar “la casa más famosa del país”.

Yina Calderón es la 20 eliminada de La casa de los famosos Colombia - crédito captura de pantalla Canal RCN

Pese a su historial de confrontaciones y comentarios directos, Calderón sorprendió con una reacción mesurada, ya que en el momento de su salida, prefirió el silencio como forma de despedida, aunque dedicó un gesto afectuoso a La Toxicosteña, una de sus aliadas más cercanas dentro del programa.

En sus breves declaraciones antes de partir, manifestó su entusiasmo por volver a reunirse con sus seres queridos y aseguró que su amiga merecía llegar a la gran final.

Tras su eliminación, las redes sociales no tardaron en estallar con diferentes comentarios, memes y videos en los que expresaron lo que significó esta decisión, entre los cuales hubo ánimos divididos porque algunos celebraron su salida, señalando que su presencia resultaba conflictiva, y otros lamentaron su partida, argumentando que era precisamente Yina quien dinamizaba el contenido del reality y generaba conversación dentro y fuera del set.

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la del creador de contenido Sebastián Villalobos, el cual en pocas oportunidades se había pronunciado respecto al formato y no había dicho nada sobre el papel que estaba jugando Yina, pero en la noche del 14 de mayo mostró su posición y dejó una contundente publicación.

En una historia de Instagram escribió un texto en el que expresó su sentir con respecto a la salida de la empresaria de fajas, pero lo hizo con una broma que causó polémica porque usó referencias con las que se han burlado del aspecto físico de Calderón en las plataformas digitales.

Mensaje de Sebastián Villalobos por salida de Yina Calderón causó polémica - crédito @sebas/IG

“¿Es cierto que RCN le ayudó a Yina a salir para grabar unas escenas que le faltaban de Shrek 5 o es solo un rumor?“, posteó el influenciador bogotano.

En el mensaje, Sebastián mencionó la película de Disney que se trata de un ogro, tratando de indicar que ella sería ese personaje y por ende tenía que irse a filmar la producción.

Esto lo dijo porque para él es una persona con esa personalidad, pero el público lo tomó como una burla porque en su momento Melissa Gate se refirió al aspecto de Yina Calderón y le dijo que parecía “Fiona”, la ogro que hace de pareja del protagonista “Shrek”, porque tendrían una similitud física.

Es por esto que en una siguiente publicación Villalobos salió a aclarar la razón de ser de su texto, mientras seguía siendo sarcástico, y aseguró que la exparticipante merecía un poco del trato que le ha dado a varios famosos.

“A ver, yo no apoyo la burla hacia el físico de un ser humano, pero nadie dijo que no puedo burlarme de la personalidad. Además, acepto que de vez en cuando es bueno que alguien se lleve una cucharada de su propia medicina y más cuando no son ninguna perita en dulce. A todos los atacados que sufren por la pregunta que hice, ya pueden tranquilizarse porque acaban de confirmar que es solo un rumor, ya se grabó toda la película", respondió en influencer.

Sebastián Villalobos explicó su comentario por salida de Yina Calderón de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sebas/IG

Sin embargo, a algunos de los seguidores de Yina Calderón no les pareció la situación y le enviaron mensajes ofensivos, fuera de tono y en contra de su mamá, de los cuales él compartió un pantallazo con lo que dejó sin palabras y a lo que Villalobos contestó de una manera más diplomática.

“Tranquila que igual no la van a regresar. Buenas noches”, le dijo Sebastián Villalobos a la persona que lo estaba atacando a él y a su progenitora en Instagram.

Mensajes de fanáticos de Yina Calderón en contra de Sebastián Villalobos y su mamá - crédito @sebas/IG