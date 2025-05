Radicaron tutela que busca anular la votación de la consulta popular en el Senado por presuntas irregularidades

Legisladores piden repetir sesión plenaria por supuestas irregularidades en registro de votación - crédito REUTERS

Los senadores Martha Peralta y Fabián Díaz presentaron una acción de tutela con el objetivo de suspender los efectos jurídicos de la votación de la consulta popular realizada en el Senado.

Según argumentaron, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, habría vulnerado sus derechos fundamentales al cerrar el registro de votación sin previo aviso ni justificación, lo que consideran una violación al debido proceso legislativo. Este recurso busca garantizar la legalidad y legitimidad del procedimiento, así como la representación democrática en el Congreso.

En el documento presentado, los congresistas señalaron que el cierre abrupto del registro de votación no respetó el tiempo mínimo establecido en las prácticas habituales del Senado. De acuerdo con los congresistas esto afectó principios fundamentales como la igualdad, la participación y la representación democrática. Además, destacaron que la medida adoptada por Cepeda podría tener consecuencias irreversibles en un trámite de gran trascendencia nacional, comprometiendo el equilibrio democrático y la legitimidad del instrumento constitucional en cuestión.

La tutela solicita que se suspendan todos los efectos jurídicos derivados de la votación y que se convoque a una nueva sesión en la que se respeten las garantías mínimas del procedimiento legislativo. En el texto del recurso, los senadores enfatizaron que esta medida es urgente y necesaria para evitar que se consoliden decisiones que, según ellos, se tomaron sin cumplir con los principios de deliberación plural y legalidad.

En declaraciones previas a la radicación de la tutela, Martha Peralta, militante del Pacto Histórico, criticó el desarrollo de la sesión en la que se llevó a cabo la votación, afirmando que el proyecto fue sometido a votación de manera sorpresiva, sin permitir que otros congresistas intervinieran ni que aquellos que no estaban presentes en el recinto regresaran para participar. Peralta calificó este procedimiento como una maniobra que no solo afectó sus derechos, también el derecho de participación en el debate democrático.

La senadora también aprovechó para reiterar su respaldo a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno nacional, asegurando que su ausencia en la votación no se debió a falta de interés ni a divisiones internas dentro del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

“Quiero denunciar que no hubo garantías por parte de la mesa directiva en la votación de la consulta popular. La votación duró abierta ni siquiera 2 minutos, aun sabiendo que habíamos senadores, que en el punto anterior nos habíamos declarado impedido y que habíamos dejado la constancia del retiro del recinto. Esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado para atentar contra el pueblo colombiano porque sabían que teníamos los votos para aprobar la consulta popular”, afirmó Peralta, subrayando su intención de continuar apoyando las iniciativas del Ejecutivo.

De igual modo, tras el hundimiento de la consulta popular, la funcionaria sostuvo en sus declaraciones a los medios de comunicación, “Bueno, nosotros hemos iniciado una acción de tutela para erradicar por la falta de garantías. No se me permitió, no se me brindaron las garantías para ejercer mi votación. Normalmente, dan un tiempo prudente, suenan la campana, organizan todo, pero aquí lo que quedó demostrado ante el país es que estaba orquestado de que querían tumbar la reforma”.

Por su parte, el recurso presentado por los senadores también solicita que se deje sin efecto la votación realizada, argumentando que se desconocieron garantías fundamentales del procedimiento legislativo y los derechos de los congresistas. Con base en el texto de la tutela, la manera en que se llevó a cabo la votación compromete la integridad del proceso y pone en riesgo la legitimidad de las decisiones adoptadas en el Senado.