Petro arremetió contra Efraín Cepeda y Diego González por hundimiento de la consulta popular: “No esperábamos un escenario tan dantesco”

El presidente Gustavo Petro se pronunció en una alocución desde China, a donde viajó para hacer acuerdos comerciales con el país asiático, tras el hundimiento de la consulta popular, con la que buscaba revivir la reforma laboral. La iniciativa, que se cayó en la Comisión Séptima del Senado, tenía una segunda oportunidad si la corporación daba luz verde a la convocatoria del mecanicismo de participación, en el que la ciudadanía debía dar a conocer su punto de vista con respecto a ella.

“He recibido en este momento los hechos que han acontecido el Senado de la República. No me sorprenden, quizás era esperable, tenía cierto optimismo”, indicó el jefe de Estado.

De acuerdo con sus declaraciones, en varias oportunidades buscó dialogar con todos los sectores para hacer cambios en las condiciones de trabajo de los empleados en Colombia. No obstante, en el Senado no se logró la aprobación de la consulta, pero debido a un presunto fraude.

“No esperábamos un escenario tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar a través del voto de senadores limpio, tuvieron que hacer trampa”, dijo.

En sus declaraciones, el jefe de Estado criticó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario del Senado, Diego González, a quienes señaló de haber propiciado irregularidades en el proceso de votación y en el conteo de los votos.

“El secretario mañoso que, al parecer, tachó un voto por allí subrepticiamente. El que no se convoque a todos los asistentes a votar, para eso hay una campanita. El que acelerado, profundamente acelerado en el alma, el presidente del Senado, viendo que tenía un voto de ventaja, cierra la votación, mañoso”, indicó.

En consecuencia, instó a la población colombiana a actuar y movilizarse, sin recurrir a la violencia. Ordenó a la fuerza pública no atacar a los ciudadanos que se muestren en contra de la decisión tomada por la plenaria del Senado.

Según precisó, los colombianos que están a favor de sus reformas sociales, específicamente de la reforma laboral, ya demostraron en las calles y en las encuestas que son “mayoría” y que desean ser escuchados. Asimismo, aseguró que la ciudadanía tiene el derecho de decidir sobre sus derechos laborales por medio de la consulta popular.

“Lo que se estaba discutiendo es si tiene derecho la gente a una jornada de ocho horas, por Dios; si tiene el joven derecho, si trabaja, a un salario; si tiene derecho el campesino o la campesina a una pensión”, explicó el presidente.

Presunto fraude en votación de la consulta: Armando Benedetti hizo denuncia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció a través de sus redes sociales un presunto fraude que se habría cometido en la votación de la consulta popular. De acuerdo con su explicación, respaldada por Gustavo Petro, el secretario del Senado agregó un voto adicional para el “No”. Además, afirmó que se impidió la participación de otros congresistas.

“Malandrines. En este video se demuestra cómo el secretario del Senado tacha un voto del Sí y lo agrega a los votos del No después de cerrada la votación. De ahí mi reacción. Habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48 y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el Sí”, detalló el jefe de la cartera, que reaccionó alterado a lo ocurrido.

El secretario González se pronunció ante los medios de comunicación tras ser señalado de alterar los resultados de la votación, asegurando que las acusaciones son falsas y que en los votos manuales contó dos votos a favor y dos en contra: los primeros dos del senador Iván Cepeda y de la senadora Sonia Bernal; los otros, de los legisladores Andrés Guerra y Édgar Díaz.

“Eso es falso. Yo no puedo igual entrar, ni quiero entrar a controvertir, con lo que esté manifestando el señor ministro. Las cámaras están ahí, se puede verificar”, explicó a la prensa.