Marcelo Cezán recordó los pensamientos suicidas que tuvo cuando vio su carrera acabada: “No me querían en la televisión”

Marcelo Cezán, presentador de 'La casa de los famosos Colombia 2025', reveló que la cantante Adriana Lucía jugó papel importante en su acercamiento a Dios cuando tocó fondo

Marcelo Cezán abrió su corazón y se refirió a oscura etapa de su vida en la que sintió por un lado que no podía caer más bajo y por el otro no encontraba oportunidades de salida, pues incluso, su mánager le informó que ninguna productora ni canal de televisión quería trabajar con él. “Yo tuve un momento oscuro que me duró la botadita de 15 años”.

Según confesó el presentador de La casa de los famosos Colombia 2025, justo cuando vio todo perdido y contempló la idea de rendirse, a su vida llegó la cantante Adriana Lucía que se convirtió en elemento clave en su nueva vida. “Yo ya había empezado a tener pensamientos suicidas”, reveló.

Marcelo Cezán desveló cómo la cantante Adriana Lucía fue pieza fundamental en su nuevo comienzo de vida

“Tuve un momento oscuro que duró la medio pendejada de 15 años. Se me empezaron a cerrar las puertas, ya laborales primero. Una manager que yo tenía, Viviana, muy inteligente, me dijo: ‘Es que nadie quiere trabajar contigo’. Yo ya tenía pensamientos suicidas”, así inició su relato Marcelo Cezán en entrevista con la periodista Anny Chavarría para el pódcast El placer de tenerte en donde estuvo como invitado.

Si bien el conductor que los fines de semana también está frente al matutino Bravíssimo, ya había hablado antes de el pasado que eligió dejar atrás debido al daño que causó todas sus facetas. No obstante, no había confesado que contempló la muerte como escape a los problemas que se acumularon cuando se consumió en el libertinaje.

“Realmente empecé a decir: ‘Bueno, ya esto me quedó grande, ¿para dónde más voy a echar?’. Y económicamente, imagínate, con una deuda gigante”.

Tras detallar acerca de las cosas que lo hicieron sentir en el fondo, el tambien actor caleño mencionó que la cantante Adriana Lucía, pieza fundamental en su rehabilitación, le mostró que existía un camino que aceptó seguir y gracias al cual conoció a su esposa Michelle Gutty, madre de su hijo con la que logró construir un hogar y mantenerse firme en el paso que decidió dar.

“Casualmente yo había tenido unas conversaciones con Adriana Lucía. Ella me dijo: ‘No, mira, ¿tú qué estás haciendo ahí?’ —'No, leyendo aquí la Escritura’— ‘¿Pero eso de qué se trata? Nunca en mi vida he leído eso, ¿cómo es la cosa?’. Y siempre nos separaban, ¿no? Como que: ‘Ya vengo’, ‘ya voy’, ‘tengo que cantar aquí’. Hasta que, pues, ese día, el 20 y justamente el 24 de diciembre del 2010, pudimos conversar. Y finalmente, yo, el 25 de diciembre, al otro día, un sábado del 2010, estaba en una iglesia”.

Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, contó si perdonaría una infidelidad

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Michelle Gutty, actriz, cantante y esposa del reconocido presentador del reality La casa de los famosos Colombia 2025, compartió su postura sobre un tema que suele generar debate, el perdón en casos de infidelidad.

En este caso Gutty expresó que, aunque estaría dispuesta a perdonar, no está segura de que la relación pudiera continuar después de un episodio de este tipo.

“Claro que lo perdonaría, quién soy yo para no perdonar, pero no sé si la relación seguiría”, afirmó la artista, que también destacó que sería necesario vivir una situación así para saber cómo actuar.

Estas declaraciones surgieron durante una interacción con sus seguidores en redes sociales, en las que Michelle suele ser muy activa, a diferencia de su esposo, que mantiene un perfil más reservado en estas plataformas.

Aunque Marcelo Cezán no es particularmente activo en redes sociales, Michelle Gutty ha sabido aprovechar estas plataformas para conectar con su público; recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas, abordó temas personales y reflexivos, como el perdón en casos de infidelidad.

La respuesta de Gutty, que combinó sinceridad y reflexión, resonó entre sus seguidores: “Ese es el instinto de cualquier ser humano, mujer u hombre, pero la verdad es que yo no. Yo perdonaría, no sé si mi relación seguiría, creería que sería muy complejo seguir con la relación”, expresó.

Estas palabras reflejan una postura que, aunque abierta al perdón, reconoce las dificultades emocionales y prácticas que una situación de este tipo podría implicar.