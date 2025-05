Lina Tejeiro sorprendió revelando el problema que tiene con dos populares dulces: “Me producen muchas náuseas”

Lina Tejeiro contó curiosidades de ella y sus gustos - crédito @linatejeiro/IG

Lina Tejeiro ha sido tema de conversación en los últimos días porque ha estado en gira de medios para hablar de su primer papel protagónico en más de 15 años de carrera actoral.

La actriz hizo el papel de Rosmery en la nueva versión de la novela Nuevo rico, nuevo pobre de Caracol Televisión y en diferentes oportunidades comentó cómo había sido su experiencia, catalogándola como algo maravilloso, de mucho aprendizaje, de risas y grandes momentos.

Incluso, hizo revelaciones, como en la entrevista con Suso, que contó que estuvo a punto de rechazar el papel porque se sentía cansada, ya que venía de jornadas intensas de grabación y trabajo, por su papel de presentadora del After Show de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, en su momento tuvo sueños que la hicieron cambiar de decisión y aseguró que fue lo mejor que pudo elegir.

En conversación con la emisora La Kalle, reveló que estuvo en medio de una presión familiar y social porque sus hermanos, mamá y amigos esperaban que existiera un romance en la vida real con su compañero de programa Juan Guilera, pero con el tiempo se dio cuenta de que solo era magia de actuación y que entre ellos no iba a pasar nada más que una amistad, porque son muy diferentes.

Asimismo, en entrevista con Kienyke, Lina Tejeiro hizo nuevas confesiones con las que llamó la atención del público, pues en esta oportunidad contó detalles de su vida privada, sus gustos y algunos datos curiosos que la gente poco conoce de ella.

En un video publicado en las redes sociales del medio, le preguntaron a la actriz colombiana cinco cosas que el público desconoce sobre su personalidad y sorprendió con las respuestas.

Lo primero que indicó es que tiene un disgusto insuperable por los masmelos, un dulce conocido y querido por muchos fanáticos, pero que para ella es imposible de consumir porque “no me gustan, no me fascinan, tengo un problema con las texturas viscosas y como jugosas”.

“Me producen muchas náuseas, entonces no como ni el mondongo, ni los masmelos, ni las gomitas, ni nada que dé esas sensaciones así”, dijo Lina Tejeiro, mientras hacía arcadas.

En segundo lugar, mencionó que ha implementado algunos nuevos hábitos en su alimentación, como por ejemplo, en las mañanas está desayunando con ensalada porque “ama los vegetales” y cuando lo comentó en sus redes sociales causó conmoción porque por lo general es un complemento que acompaña los almuerzos.

“No todo el mundo lo sabe, pero yo desayuno con ensalada, la vez pasada lo publiqué en redes sociales y, puse mis huevitos, mi arepa y la ensalada y me escribieron dizque: ‘¿Es desayuno o es almuerzo?’. Es desayuno, pero me gusta comer muchos vegetales, pero muchos son muchos, o sea, me encanta la ensalada", contó Lina.

Como dato curioso número tres, la actriz explicó que no es una persona nocturna, no le gusta trasnochar y por lo general desde muy temprano está en pijama bajo las cobijas, pero dio las razones por las que tiene esta rutina en su vida.

“Procuro y es una necesidad básica para mí acostarme a dormir temprano. Me urge. Yo a las 8:30 de la noche me empieza a picar el rabo y yo ya quiero estar metida en mi cama acostada durmiendo, porque me gusta levantarme muy temprano, a las 5:00 de la mañana prefiero estar ya despierta”, indicó.

En cuarto lugar, Lina comentó que “le encanta el buñuelo” y que en varios momentos se ha molestado porque en las panaderías de Bogotá no siempre hay este producto, ya que depende de la hora del día o de la preparación e incluso de la temporada del año.

“Me ofende mucho que solo en algunas panaderías haya buñuelos solo en Navidad, por qué”, expresó con molestia.

Finalmente, Tejeiro confesó que su plato favorito típico de Colombia es la changua, una preparación que no es de gusto de todas las personas, de hecho, genera disgusto en gran parte de la población. Sin embargo, ella aclaró que le encanta y dio detalles al respecto.

“Me fascina la changua, es una cosa que ustedes no pueden entender. Me encanta la changua y si tiene el huevo blandito mejor, que se estalle la yema en la leche, mejor, me fascina”, puntualizó.