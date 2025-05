Hombre denunció caso de aparente abuso policial en Bogotá, frente a una menor de edad: “Me empujó y habría podido asfixiarme”

En imágenes quedó el presunto abuso policial, que ya fue denunciado ante las autoridades - crédito @bosa_b7/X

Un joven que se identificó como David Suta denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en el barrio Bosa Laureles, en el suroccidente de la ciudad.

El hecho, que quedó registrado en un video que se está viralizando en redes sociales, generó ya una investigación interna dentro de la institución.

Según relató Suta al noticiero Citytv, las cosas se agudizaron cuando sus hermanos fueron abordados por uniformados por estar consumiendo sustancias psicoactivas en vía pública.

Uno de ellos presentó su documento en formato digital, pero el policía “le exigió la cédula en físico”, entonces el joven le pidió a la víctima que pasaría por su cédula en físico a la casa, que allí la tenía en una billetera.

Entonces, relató, cuando iba a dirigirse a su domicillio, uno de los agentes lo detuvo con brusquedad.

“Yo ya venía caminando para la casa y me abordó groseramente y bruscamente, me empujó y me pidió los documentos”, declaró.

En medio del altercado, intentó refugiarse en su vivienda, pero recibió tres golpes con bolillo, uno de ellos en la espalda.

“En ese momento me agreden, yo venía a salvaguardarme con mis hermanos, y me cogen a bolillo”. Además, rompieron sus gafas.

Cuando pensó que el procedimiento había finalizado, tras unas horas se enteró que uno de sus hermanos había sido detenido. De manera que acudió al CAI de Bosa Laureles junto a otros familiares, entre los que había una menor de edad que presenció los hechos.

En el lugar, al cuestionar el procedimiento con sus allegados, volvió a ser atacado por los uniformados. Denunció que los uniformados comenzaron a empujarlo.

“En el momento en el que lo iban a trasladar a la UPJ, cuando salen del CAI, el policía me empuja, entonces, yo le digo que por qué me empuja y el policía arremete contra mí asfixiándome”, relató.

“En ese momento me tiran al suelo entre tres policías y uno de ellos me pone la rodilla en el cuello, asfixiándome hasta perder el conocimiento”, agregó.

Una menor de edad, aparente familiar del joven, presenció los hechos violentos - crédito redes sociales/X

Afirmó tener los nombres y las placas de los agentes, y aseguró que su denuncia sería con la acusación de intento de homicidio, porque “la manera en que él arremetió contra mí habría podido asfixiarme”.

Los testigos de los hechos, como se puede apreciar en el video, rogaban a los uniformados que no lastimaran al joven. Incluso, se les oye decir que el exceso de fuerza sería similar al aplicado en casos como el de Michael Brown, que murió asfixiado por un policía, en Estados Unidos.

Por su parte, Caracol Radio confirmó que la Policía Nacional, en efecto, anunció que se abriría una investigación disciplinaria en contra de los funcionarios involucrados.

Presunto abuso policial empañó celebración del Día de la Madre en Ciudad Bolívar

Lo que debía ser una noche de fiesta y reunión familiar por el Día de la Madre se convirtió en un episodio de violencia que hoy tiene consternada a la comunidad de Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Dos jóvenes resultaron heridos por impactos de bala en medio de un operativo policial, en un hecho que está siendo investigado como posible abuso de autoridad.

Según relataron testigos y familiares, el incidente ocurrió cuando dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron a una tienda que funciona dentro de una vivienda del sector. El motivo, explicaron los uniformados, era verificar documentos y proceder al cierre del establecimiento.

La riña sucedió en el Día de las Madres, en Quiba, Ciudad Bolívar - crédito Colprensa

La propietaria del negocio aseguró que uno de los policías la empujó violentamente, que generaron lesiones al caer sobre el pavimento. Ante la agresión, sus hijos intervinieron, y en ese momento —según la denuncia— los agentes desenfundaron sus armas y dispararon contra los jóvenes.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Meissen. Uno de los heridos fue sometido a cirugía y permanece en estado crítico.

Los familiares aseguran que los jóvenes no tenían antecedentes penales ni conflictos con las autoridades, y que esta no es la primera vez que se presentan actos de hostigamiento policial en la zona.

La Policía Metropolitana, por su parte, sostiene una versión distinta. De acuerdo con un comunicado oficial, los uniformados fueron agredidos durante un procedimiento de rutina y, en medio del forcejeo, uno de ellos hizo uso de su arma de dotación, lo que habría dejado a tres personas heridas. El teniente coronel Botero confirmó que se han iniciado investigaciones disciplinarias y penales para determinar lo que pasó.