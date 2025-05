Escena de película en Tuluá, motociclistas y policías protagonizaron caótica persecución: todo quedó en video

Piques ilegales terminaron en choque múltiple en Tuluá - crédito @ColombiaOscura/X

En lo que parece ser una cinematográfica escena, decenas de motociclistas buscaron huir de uniformados de la Policía Nacional que desplegaron un operativo en una zona en la que se llevaban a cabo piques ilegales.

Los hechos se registraron en pleno casco urbano de Tuluá, Valle del Cauca. Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, un grupo de motociclistas transitaba a alta velocidad por una de las calles del municipio cuando notaron la presencia de miembros de la fuerza pública.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel.

De inmediato, se inició una persecución que se prolongó por algunos kilómetros, hasta que los actores viales tuvieron que tomar una curva; en ese momento, los uniformados de la Policía Nacional tuvieron que disminuir la velocidad, lo que alertó a los motociclistas que se movilizaban detrás de ellos.

De hecho, allí se observa que uno de los jóvenes que participaba de la competencia se detuvo y buscó pasar a la otra calzada de la calle donde se registraban los hechos. Así las cosas, cuando decenas de motociclistas transitaban a alta velocidad por la zona, este sujeto se atravesó totalmente, generando que algunos de los que participaban de la competencia ilegal protagonizaran un choque múltiple.

Y es que fueron alrededor de ocho personas las que habrían resultado lesionadas en medio de la escena. A pesar de que el motociclista que cometió la imprudencia logró huir de la zona, las otras personas que resultaron inmersas en el accidente permanecieron en el suelo durante algunos segundos.

34 motocicletas fueron inmovilizadas en medio de un operativo que desplegaron las autoridades en Tuluá- crédito @ColombiaOscura_/X

Incluso, en el video se ve que uno de los policías que participaba del operativo buscó detener a uno de los jóvenes que se había caído de su motocicleta, pero tuvo que hacerse a un lado debido a la alta afluencia de motociclistas que transitaban por esa calle en el mismo momento.

Pocos segundos después, algunos de los motociclistas implicados en el siniestro vial lograron escapar del lugar de los hechos, mientras que una camioneta de alta gama llegó hasta el mismo punto para, al parecer, dar control a la situación.

Una camioneta llegó al lugar de los hechos segundos después - crédito @ColombiaOscura_/X

La escena generó decenas de comentarios en redes sociales donde hubo internautas que arremetieron contra el motociclista que causó el accidente, así como a quienes cometen imprudencias de este tipo en todo el territorio nacional.

“Así de atravesados, como el que ocasionó el choque, son el 90% de motociclistas de Bogotá“, ”Que se pudran en los patios así no vuelven a estorbar“, ”Eso no es un vídeo, es poesía“, ”Excelente servicio el que salió y los estrelló jajaja“, ”Policías no corren nada, tremendos flojasos“, ”No que meros pilotos? Jajajaj, en bandeja se los dejaron“, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Decenas de patrullas de la Policía Nacional participaron del operativo en pleno corazón de Tuluá - crédito Secretaría de Seguridad

Y es que dicha escena es una muestra más de la problemática que representan los piques ilegales en todo el territorio nacional.

Piques ilegales, un dolor de cabeza para las autoridades en Colombia

Por ejemplo, en ciudades como Medellín, durante 2022, se impusieron 1.483 comparendos relacionados con esta práctica, resultando en la inmovilización de 457 motocicletas y 58 automóviles. Las infracciones más comunes incluyen conducir sin luces, exceder los límites de velocidad y realizar maniobras peligrosas.

En Bogotá, la situación es igualmente preocupante. Hasta mayo de 2024, la Policía había realizado 50 operativos contra los piques ilegales, imponiendo 250 comparendos y ordenando la inmovilización de 70 vehículos. Estas acciones buscan contrarrestar prácticas que ponen en riesgo la vida de los actores viales.

Los piques ilegales representa una práctica común en el país - crédito Bogotá Tránsito

Lamentablemente, estas actividades han tenido consecuencias fatales. En septiembre de 2022, en el municipio de Remedios, Antioquia, tres jóvenes, incluyendo dos menores de edad, perdieron la vida mientras realizaban piques ilegales en motocicletas. Este incidente subraya la urgencia de implementar medidas más estrictas para prevenir estas prácticas y proteger la vida de los ciudadanos.