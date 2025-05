Epa Colombia le mandó un mensaje a Yina Calderón desde la cárcel

Epa Colombia, que se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, le envió un mensaje a su amiga Yina Calderón - crédito cortesía del Canal RCN - captura de pantalla de Cárceles Pódcast en YouTube

Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, cumple una condena de 63 meses y 15 días en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia ratificó esta sentencia por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, relacionados con actos vandálicos cometidos en una estación de Transmilenio en 2019 durante protestas en Bogotá.

Yina Calderón, recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, no tenía conocimiento de que su amiga y colega se encontraba en la cárcel, debido a que el reality prohíbe que sus participantes se enteren de lo que ocurre en el exterior. Sin embargo, tras salir del programa, se enteró de la triste noticia.

La DJ e influencer lloró en vivo, en el programa Mañana Express, al enterarse, y expresó su frustración.

“No es justo, hay muchos criminales en las calles (...) ella es muy buena persona (...) ¿dónde está el Gobierno?”, se preguntó Yina.

Además, reveló que la última vez que la vio fue dos días antes de entrar al reality, cuando celebraron su ingreso en una chiva rumbera y también acordaron que la empresaria la apoyaría: “Ella era mi apoyo (...) la persona que me iba a apoyar en la campaña”.

Después de llorar en vivo, los presentadores del programa Buen día Colombia anunciaron a Yina Calderón que le mostrarían un video de Epa Colombia desde la cárcel. La empresaria de keratinas expresó: “Yina, amiga, recuerda que yo tenía un problema judicial hace 5 años. Pues este, este problema salió. No sabía que me iban a meter a la cárcel después de que yo había pagado, había reparado a las víctimas. Me engañaron los abogados, pero bueno, llegué acá. Amiga, te veo y te apoyo muchísimo, y nada, amiga, te quiero demasiado y pues aquí estoy pagando y estoy juiciosa, estoy haciendo manillas, y voy a salir adelante”.

Además, Barrera reveló que desde la cárcel y junto a sus compañeras reclusas se ve todos los días la casa de los famosos: “Yo apoyé mucho a Yina para que entrara a La casa de los famosos porque todo toca con votos y a través, pues, de que muchas personas voten. Yo fui a las personas que me la podían para que estuviera adentro en La casa de los famosos y, pues, eh… un día antes de que la entraran, pues nos despedimos y al otro día, pues, yo estaba en la peluquería y el CTI me recogió y me trajo, pues, acá al Buen Pastor”.