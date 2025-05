⁠Así reaccionaron las redes sociales a la salida de Yina de ‘La casa de los famosos’: “Graben cuando se entere de lo de Epa Colombia”

La empresaria de fajas dio paso al top 8 de famosos después de su eliminación - crédito captura After de La casa de los famosos Colombia

La participación de Yina Calderón en el reality La casa de los famosos Colombia 2025, llegó a su fin en la noche del miércoles 15 de mayo tras ser eliminada en la etapa del Juicio Final.

La empresaria de fajas fue la concursante que recibió el menor apoyo en las votaciones del público, lo que la dejó fuera de la competencia y sin posibilidad de alcanzar el Top 8 ni la semifinal del programa.

Calderón compartía el riesgo de eliminación con otros participantes destacados, como La Jesuu, Altafulla, Camilo Trujillo y La Toxicosteña. Sin embargo, fue ella quien finalmente tuvo que abandonar la casa.

Los encargados de anunciar su salida fueron los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes revelaron que Yina era la primera eliminada de la semana en esta etapa crucial del reality.

La empresaria, conocida por su carácter polémico y su estilo directo, reaccionó de manera inesperadamente tranquila ante la noticia.

Tras perder la prueba de 'Beneficio y Castigo' Yina Calderón tuvo que cumplir un curioso castigo en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Según se pudo detallar en la transmisión, Calderón optó por el silencio al despedirse de sus compañeros, aunque tuvo un gesto especial hacia La Toxicosteña, una de sus amigas dentro del programa.

En sus palabras finales, expresó su emoción por reencontrarse con sus seres queridos fuera del reality y destacó que La Toxicosteña merecía llegar a la final.

Aunque la empresaria de fajas se mostró tranquila tras su eliminación, las reacciones fuertes se vieron en redes sociales, donde algunos internautas celebraron su salida, mientras que varios seguidores de la influencer aseguraron que ella era la encargada de generar el contenido dentro del programa.

Una de las primeras en compartir su emoción fue la creadora de contenido conocida como La Tremenda, que desde hace un tiempo ha protagonizado roces con la empresaria.

La influencer no dudó en saltar de la dicha al enterarse de la salida de la empresaria - crédito @tremenda.show/ Instagram

La creadora de contenido compartió un video en el que se ve reaccionar a la eliminación de Calderón mientras salta en la cama, publicación que acompaño con la descripción: “Todo Colombia en este momento”, el post desató reacciones de otros internautas que se unieron a su celebración. “Por fin la sacaron”, “hoy ganamos todos”, “ron pa todo el mundo que yo invito”, “no solo celebra Colombia”, fueron algunas de las reacciones.

Por otro lado, en la red social X los memes no se hicieron esperan, pues varios celebraron la salida empresaria con imágenes cómicas que desataron más reacciones.

Varios seguidores del programa celebraron la salida de Yina - crédito redes sociales

Entre los comentarios más usuales, los internautas se refirieron al caso de Epa Colombia y su complicada situación con la justicia y el hecho de que Yina no conocía que su amiga está en la cárcel. “Bueno, ahora graben cuando yina se entere de que epa está en la cárcel”, dice uno de los comentarios que ya acumula más de 54 mil reacciones.

Internautas bromearon tras la eliminación de la empresaria en La casa de los famosos Colombia - crédito @lcoyola/ X

“Lo primero que va a escuchar Yina Calderón apenas salga de La casa de los famosos”, escribió otro internauta compartiendo una foto de Epa junto a la canción El preso, de Fruko, en la que se escucha la frase: “Te hablo desde la prisión”.

Otra de las reacciones que varios seguidores del show han replicado en redes sociales fue la de Neider García, novio de la presentadora de El After, Karen Sevillano, quien tuvo que hablar con Yina segundos después de ser eliminada.

Neider no dudó en burlarse de su novia por la cercanía que tuvo con Yina en El After - crédito @NeiderGarcia_/ X

Pese a que Karen y Yina tuvieron roces en el pasado, la empresaria de fajas estuvo tranquila en medio del diálogo, incluso hubo un momento en que Calderón le puso su mano en la pierna de la presentadora, momento que Neider aprovechó para bromear al respecto, pues se notó la cara de incomodidad de Sevillano.

Por otro lado, hubo varios seguidores del programa que aseguraron que por el contario se sentían decepcionados por la salida de Yina, asegurando que ella fue la creó varias polémicas y contenido en la casa.

Seguidores aseguran que la empresaria es quien daba contenido en la casa - crédito redes sociales

“Voy a ser abogada del diablo (no me odien) aunque Yina Calderón no fue mi favorita, de todos en La Casa de los Famosos, gústele a quien le guste, ella siempre hizo lo suyo, dio contenido y dio SHOW”, “Yina Calderón es la que más le ha aportado al reality en cuanto a contenido y lo saben”, fueron algunos de los comentarios.

Uno de los creadores de contenido y empresario que lamentó la salida de Yina fue el Rey de las extensiones, quien reaccionó al momento desde sus redes sociales y aseguró que no lo podría creer.

“Ay juepucha Yina… Ay, no… se fue Yina”, fueron las primeras palabras de empresario, para después asegurar que tenía planeado llevarle unas pelucas a Yina para que las luciera en la casa. “Ustedes vieran las pelucas que yo le tenía para Yina, el sábado tenía una actividad”, dijo el Rey de las extensiones.