Armando Benedetti insistió que hubo “fraude” en la votación de la consulta popular: “Cambiaron un voto delante de nosotros”

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Luisa González/REUTERS

Armando Benedetti, ministro del Interior, fue uno de los protagonistas de la discusión que se generó en la plenaria del Senado, luego de conocerse el hundimiento de la reforma laboral con 49 votos positivos y 47 votos negativos.

El jefe de la cartera del Interior reaccionó de forma vehemente, increpando al secretario del Senado, Diego González.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En los videos difundidos por el propio Benedetti, se ve cómo rechaza el conteo de votos, asegurando que el secretario supuestamente cambió el voto del senador del partido Cambio Radical, Edgar Díaz.

La rectificación de González llevó a la reacción de Benedetti, en la que tuvo que intervenir María José Pizarro.

Por lo sucedido, Armando Benedetti, a través de su cuenta de X, aseguró que no está molesto por haber perdido en la votación, sino por el supuesto fraude que se vivió en el Congreso.

El ministro del Interior insistió en su publicación que sí “cambiaron un voto delante de nosotros” y que no permitieron votar a otros senadores.

“No estoy molesto por la votación ni por haber perdido, es la democracia y respeto al Congreso de donde fui parte, pero no me puedo quedar callado cuando hubo fraude porque cambiaron un voto delante de nosotros después de cerrada la votación y les impidieron el derecho a votar a varios senadores. Por eso es mi molestia”, aseveró Benedetti en su red social.

Publicación de Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito @AABenedetti/X

En entrevista con Blu Radio, aseguró que la votación fue cerrada de manera irregular cuando se aproximaba una mayoría positiva por la consulta popular.

“La cerraron como malandrines. Nunca antes en la historia del Congreso,si hay un senador en el recinto, lo dejan votar. Sea lo que sea, siempre lo han dejado”, indicó Benedetti al citado medio.

Benedetti calificó de ilegal la actuación del secretario del Senado, porque según él, aceptó la modificación del voto del senador Edgar Díaz cuando ya estaba cerrada la votación.

“El problema es que la aclaración está después de haberse cerrado la votación, y eso es fraude”, insistió el alto funcionario a Blu Radio.

Armando Benedetti aseguró que existen grabaciones desde diferentes puntos, que, según él, ya las revisó, y se puede ver la presunta ilegalidad de Diego González.

Armando Benedetti aseguró que existen grabaciones desde diferentes puntos, que, según él, ya las revisó, y se puede ver la presunta ilegalidad de Diego González - crédito MinInterior/X

“Yo siempre tuve como seis [senadores] que se querían inmolar por la consulta. Cuando van entrando al recinto, el señor Efraín Cepeda se da cuenta y cierra la votación”, insistió Benedetti en la entrevista.

Finalmente, afirmó que nunca tuvo la intensión de agredir al secretario del Senado. “Juro por mis hijos que no iba a agredir a nadie. Yo le estoy pegando a la mesa, como se ve en las imágenes”, aseveró en Blu Radio.

En Caracol Radio, Armando Benedetti aseguró que “el primero y el más grave que está en la grabación original la con la cual se emite de forma pública, en donde entra el senador Edgar Díaz y él dice, “Sí” y se cierra la votación. Yo no voy a discutir aquí si él quería votar sí o no, si es de oposición o no. Se cierra la votación. Una vez cerrada la votación, usted no puede aclarar el voto".

E insistió: “Y ahí es cuando yo me molesto y me acaloro y es cuando le pego a la mesa. Insisto, es cuando él tacha el nombre de Edgar Díaz y lo pasa del sí al no porque él había votado sí“.

Diego González ante las declaraciones de Armando Benedetti del miércoles 15 de mayo de 2025, aseguró que su función es meramente administrativa, y que carece de capacidad para influir en los resultados de las votaciones.

La senadora María Jose Pizarro se mostró molesta con la falta de garantías en la votación para la consulta popular del Gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Lo que quiero aclarar a ustedes y a la opinión pública en general es que el secretario no vota. No es senador de la República. El secretario es un simple notario que cuenta los votos que manifiestan los senadores. Y eso fue lo que ocurrió el día de hoy (miércoles)”, afirmó González.