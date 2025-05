Angélica Monsalve se enfrentó a Vicky Dávila y a Paloma Valencia por bloquearla en X: “Las supero en likes y en cerebro”

Angélica Monsalve dijo que tanto Vicky Dávila como la senadora Paloma Valencia la bloquearon de la red social X - crédito @alazamo123, Colprensa y Prensa Vicky Dávila

La exfiscal Angélica Monsalve, conocida por sus intervenciones directas y polémicas, suele pronunciarse en redes sociales sobre asuntos políticos de actualidad.

A través de su cuenta en X, ha discutido con figuras públicas y representantes del establecimiento, lo que ha alimentado su perfil como una voz crítica frente a sectores del poder tradicional.

En uno de sus mensajes más recientes, Monsalve reveló que fue bloqueada en la red social X por la periodista Vicky Dávila y la senadora Paloma Valencia.

“Las supero en likes y en cerebro”, escribió, luego de calificar a ambas como “de mecha corta” y afirmar que fue bloqueada por expresar verdades incómodas, pese a no seguirlas en la red social.

En su publicación, Monsalve cuestionó el comportamiento de Vicky Dávila y Paloma Valencia tras ser bloqueada por ambas en X. Sin hacer mención directa a una discusión específica, arremetió contra ellas con calificativos personales y sugirió que su reacción se debe a su incapacidad para enfrentar críticas.

“Cuando la verdad les duele a estas descerebradas: ya me habían dicho que la @VickyDavilaH era de mecha corta y terminó bloqueándome a pesar de que era ella quien me seguía y no yo. Pensé que ésta @PalomaValenciaL era más política, pero no, la senadorcita lo que es, es politiquera y también de mecha corta y terminó bloqueándome a pesar de que yo no la seguía”, escribió Monsalve por medio de su cuenta en la red social X.

Angélica Monsalve arremetió en contra de Paloma Valencia y Vicky Dávila - crédito @alazamo123

Monsalve continuó su mensaje con una crítica más frontal, sugiriendo que su bloqueo fue una reacción debido a que ella “tiene más likes” en redes y a su capacidad de confrontar temas incómodos. También cuestionó las aspiraciones políticas de quienes, según ella, no están preparadas para liderar el país.

“Bueno, me lo merezco por decirles la verdad que tanto les duele y que además las supero en likes y en cerebro. Porquería de personas que están en el poder, ¿y así piensan llegar a ser presidentas? Eso lo que da es tristeza”, aseveró la exfiscal.

De igual manera, la exfiscal compartió imágenes de su última publicación criticando a la senadora Paloma Valencia, y es que Angélica Monsalve le contestó a la congresista de la oposición por hacer un comentario acerca de la consulta popular impulsada por el Gobierno nacional.

La senadora Valencia criticó los posibles efectos económicos de los cambios propuestos en la regulación de las horas extras nocturnas. Según advirtió, aunque no todos los trabajadores se beneficien directamente de ese tipo de recargos, sus costos terminarían siendo asumidos por los consumidores a través del aumento en los precios de bienes y servicios.

“¿Usted gana horas extras nocturnas? Así no las gane las va a pagar cada vez que compre en una tienda en la noche o cuando salga a almorzar un domingo”, dijo la legisladora en una publicación en su cuenta de X.

A lo anterior Monsalve lo contestó lo siguiente: “La visión de Estado de esta senadora es la misma de los esclavistas del siglo XVIII, ésta no puede vivir sin creer, que quien gana salario mínimo es un ser inferior a ellos. Y así la niñita consentida de papi y mami quiere ser presidente, con razón su jefe les pide que no hablen de motosierras, porque cada vez que hablan, la cagan”.

Angélica Monsalve lanzó fuerte crítica a la senadora Paloma Valencia - crédito @alazamo123

En su publicación sobre el bloqueo, Angélica Monsalve no especifica cuál fue el contenido que habría motivado la reacción de Vicky Dávila. Sin embargo, en un mensaje anterior, la exfiscal cuestionó a la periodista y la acusó de omitir información relevante sobre el exfiscal Francisco Barbosa.

Angélica Monsalve lanzó fuertes críticas en contra de Vicky Dávila - crédito @alazamo123

En ese mensaje también arremetió en contra de la precandidata presidencial diciendo: “La candidata MONOTEMA (Petro, Petro, Petro) no tiene sesos para proponer, y mucho menos para combatir la CORRUPCIÓN, y va a llegar el momento que ni los uribistas que hoy dicen amarla, la van a querer, ¡anótenlo! , esta desvergonzada no es más que otro títere de la corrupción y de la debacle del país".