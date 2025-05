Paola Holguín y Gustavo Petro se enfrentaron en redes por la consulta popular: “Hay que ser ciego para no saber que...”

Paola Holguín reiteró su desacuerdo con la consulta popular, calificándola como una “narrativa populista”de Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @paolaholguinm/Instagram

Debido a los debates que se adelantan en el Congreso sobre la convocatoria a una consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, formuló una serie de cuestionamientos que escalaron rápidamente en el escenario político nacional. Las tensiones se intensificaron cuando, tras la exposición pública de su rechazo a la iniciativa, el mismo mandatario respondió directamente a sus declaraciones, lo que derivó en un cruce de mensajes a través de redes sociales.

Holguín había presentado inicialmente su posición mediante un video en redes sociales en el que explicó los fundamentos de su oposición, ya que, entre los elementos más destacados de su argumento, se encuentra la crítica al costo de la propuesta: “¿Por qué me opongo a la consulta? Varias razones, la primera, en un momento de tanta dificultad fiscal, no está bien gastarnos 750.000 millones en una consulta populista que de hecho no cambia nada, es simplemente para conocer la opinión de ciudadana sobre esos temas”.

Este monto, mencionado por la senadora, fue uno de los aspectos más discutidos por sectores opositores que señalaron la falta de pertinencia en la destinación de esa cifra para un ejercicio de participación que, en sus palabras, no tendría consecuencias legales directas. Según esa lectura, la consulta sería un mecanismo más simbólico que transformador, sin capacidad vinculante sobre el orden jurídico actual.

En una segunda línea de su argumentación, Holguín cuestionó los posibles efectos sobre la estructura del Estado colombiano: “Petro parece querer romper la división de poderes y los pesos y contrapesos, porque los puntos de la consulta ya estuvieron en debate en el Congreso que negó la reforma laboral”.

Bajo esta premisa, la senadora interpreta la consulta como una forma indirecta de revivir propuestas que no lograron avanzar dentro del Congreso, lo que para algunos significaría un debilitamiento de la democracia representativa.

Además de cuestionar el gasto y la arquitectura institucional, Holguín criticó también el contenido de las preguntas que se incluirían en la consulta. Por lo que advirtió que “las preguntas son un dulce envenenado, representan muy poquitos beneficios para los trabajadores, pero graves sobrecostos para las empresas que no van a poder asumirlos”.

El cruce en redes: Petro responde a Holguín con un argumento personal

Pese a la solidez de sus planteamientos, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta oficial en X, en un mensaje en el que cuestionó directamente la postura de Holguín, refiriéndose a ella no solo como opositora política, sino también como mujer y madre.

“Hay que ser ciego para no saber que si la jornada laboral termina a las 6 pm, las madres podrán abrazar a sus hijos, y ese simple hecho, que los hijos menores sientan el abrazo de su madre mucho más tiempo, cambia por completo la sociedad colombiana. No comprendo como una mujer como Paola Holguín, no pueda entender eso. Cualquier madre trabajadora lo sabría”, escribió Petro.

Esta respuesta generó una nueva reacción por parte de la senadora, que no tardó en contestar con una publicación en la que sostuvo que la verdadera intención de la consulta se encuentra lejos de las motivaciones que argumenta el Ejecutivo.

La postura de Paola Holguín ante las críticas del presidente

“Petro, hasta un ciego puede ver el verdadero propósito de la consulta; ustedes con narrativa populista no pueden ocultar los daños de la propuesta”, escribió Holguín en la misma plataforma, dando paso a un desglose puntual de su crítica.

En su mensaje, la senadora detalló varios puntos adicionales que considera determinantes para rechazar la propuesta: “1. Nuestro Partido redujo jornada laboral de 48 a 42 horas progresivamente para dar más tiempo a los trabajadores con sus familias”.

Luego señaló: “2. La consulta lo que hace es que el recargo nocturno se pague a partir de 6 pm no 9 pm, lo que genera sobrecostos en un país con desempleo de 9,6% e informalidad de 57,2% (según el DANE). 3. En un país donde 85% de las empresas formales son micronegocios, que NO podrán absorber estos costos sin reducir personal o cerrar operaciones (sic)”.

“4. Según el Banco de la República los sobrecostos de su reforma laboral (o consulta), dejaría más de 450 mil trabajadores sin empleo, más de 450 mil familias sin ingreso. No comprendo como usted no puede entender eso (sic)”, concluyó la senadora en su mensaje.

De esta manera, la senadora no solo defendió su punto de vista inicial, sino que rebatió directamente los argumentos del presidente, incluyendo la alusión personal a su rol como mujer. Para Holguín, la propuesta del Ejecutivo no representa una solución viable, y el uso de una consulta popular en este contexto no se justificaría ni por los beneficios esperados ni por los mecanismos democráticos empleados.

Las posturas encontradas entre el presidente y la senadora evidenciaron el nivel de concentración en torno a los métodos y contenidos propuestos para transformar el modelo laboral en Colombia, así como el uso de mecanismos de participación directa en medio de tensiones institucionales.