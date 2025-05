Ministro del Trabajo convocaría a huelga general ante el hundimiento de la consulta popular: se viene otro estallido social

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, criticó al senador Efraín Cepeda por el hundimiento de la consulta popular - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se mostró dolido ante el hundimiento de la consulta popular del Gobierno de Gustavo Petro, que buscaba revivir algunos puntos del proyecto de reforma laboral.

Por un lado, por medio de X, habló de convocar a una huelga general para que los trabajadores defiendan los derechos laborales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“¿Huelga General convocada por los trabajadores para defender sus derechos laborales de participación democrática ante intento de mordaza por parte de Efraín Cepeda y derecha opositora en el Senado de la República?”, preguntó.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, busca una huelga general para defender los derechos de los trabajadores - crédito @AntonioSanguino/X

Asimismo, dijo que el presidente del Senado es un “tramposo”. “Tramposo. Efraín Cepeda y mesa directiva del Senado debe tramitar apelación de la votación fraudulenta de la consulta popular de senadora María José Pizarro y otros senadores que obliga a reabrir la votación”.

Insistió en que el congresista manipuló la votación, cuyo resultado fue 49 frente a 47.

“Bochornosa trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien manipuló la votación de la consulta popular en la plenaria para forzar un resultado estrechamente 49/47 a favor del ‘no’ escamoteando la soberanía popular. La votación fue apelada por la coalición de Gobierno”.

A qué acudirá el Gobierno

También dijo a los medios, tras la sesión, que habrá que acudir al Consejo de Estado o interponer tutelas, pero, sobre todo, la gente tendrá que expresarse y se va a expresar.

“Esto que cometieron hoy va a incrementar la indignación de la gente, de los ciudadanos, con estos sectores del Congreso, que no contentos con haber hundido la reforma, no contentos con haber engavetado una apelación por nueve o diez semanas, no contentos con usar oportunamente esa apelación para atravesársele a la consulta, cuando vieron que no ganaban para tumbar la consulta, entonces hicieron fraude”, señaló.

Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo que los sindicatos están listos para salir a la calle a reclamar sus derechos laborales - crédito @CUTColombia/

Incluso, advirtió que la situación puede generar un estallido social, algo que ya están pensando los sindicatos.

Precisamente, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, se manifestó y rechazó la decisión tomada por el Senado de hundir la consulta popular.

Dijo que les parece, exactamente, que esto es una maniobra del Senado de la República, al que calificó como oligárquico y que no quiere que los trabajadores recuperen los derechos que durante todos los gobiernos neoliberales y proempresariales les quitaron.

Nuevas movilizaciones

“Desde ya la Central Unitaria de Trabajadores se pone en pie de alerta frente a la necesidad y la conveniencia que tenemos para realizar movilizaciones sociales muy rápidamente para protestar, especialmente, contra el fraude que se fraguó en el Senado de la República, para ahogar y frustrar la aspiración de los trabajadores y la población en general de participar en una consulta popular que le recuperaría derechos”, manifestó.

El dirigente dijo que es necesario verse de nuevo en la calle, donde se discutirá con las demás organizaciones sociales para establecer todo un plan organizativo encaminado exactamente a protestar de forma enérgica contra la decisión y este fraude del Senado de la República.

Por medio de X, el sindicalista había hecho un duro cuestionamiento: “¿Hundir la consulta popular y revivir la reforma laboral será otra maniobra oligárquica para una vez alejada la consulta vuelvan y hundan la reforma laboral?“.

Martha Peralta, senadora por el Pacto Histórico, dice que el Senado se robó la consulta popular - crédito @MarthaPeraltaE/X

‘Nos robaron la consulta’

Entretanto, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, criticó que la consulta popular fue robada.

“Nos robaron la consulta. No hubo garantías para la votación de la consulta popular por parte de la mesa directiva. La votación no duró ni dos minutos, aún sabiendo que en el punto anterior varios senadores nos habíamos declarado impedidos y habíamos dejado constancia del retiro del recinto. Nos hicieron sus ‘jugaditas‘”, apuntó.

Según ella, esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado. Además, apuntó que “la única salida es la movilización en las calles y la huelga”.