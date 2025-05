“Los últimos premios Nobel de economía coinciden en que no hay correlación entre salario y nivel de empleo”: Petro insistió en defender su reforma laboral

El presidente Petro salió en defensa de la reforma laboral - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro, con regaño incluido a la directora del periódico antioqueño El Colombiano, que citó al Banco de la República sobre el impacto que podría tener en el mercado laboral la aprobación de la reforma laboral en el país, defendió la reforma que esta semana se juega su suerte en el Congreso de la República, que ya hundió la apelación y que tiene la potestad de decidir si va o no la consulta popular.

“Esta es otra mentira de la directora de El Colombiano. El Banco de la República no ha dicho lo que dice la periodista de marras. Un artículo de jóvenes economistas dice que se pierde empleo si sube el salario real, su paradigma teórico es la ideología neoclásica, y se pública en la revista del Banco sin comprometer al Banco. Al contrario, los últimos premios Nobel de economía coinciden en que no hay correlación entre salario y nivel de empleo. De hecho he subido durante tres años el salario real, y el empleo en lugar de decrecer, ha crecido”, expuso en la red social X.

Benedetti se refirió a concepto de senadores sobre apelación a hundimiento de la reforma laboral

El gobierno del presidente Gustavo Petro está buscando tener una nueva oportunidad para que la reforma laboral que hundió la Comisión Séptima del Senado sea aprobada e implementada en el país. Uno de los cominos es la consulta popular, con la que la administración pretende que la ciudadanía decida sobre el futuro de la iniciativa.

Otro es la resolución favorable de un recurso de apelación contra el archivo del proyecto. No obstante, congresistas del Senado indicaron que se debe rechazar la apelación por inconvenientes de fondo que tiene el mismo. De acuerdo con el concepto de los legisladores,la iniciativa del Gobierno no resuelve los problemas estructurales del país a nivel laboral.

Pues, desde su perspectiva, la problemática de la informalidad de los trabajadores, que en muchos casos viven del rebusque, no se acabará con la reforma laboral.Tampoco muestra soluciones certeras para el desempleo, que sigue siendo una preocupación latente entre la ciudadanía.

El ministro Armando Benedetti cuestionó a senadores que dieron a conocer concepto sobre apelación al hundimiento de la reforma laboral - crédito @AABenedetti/X

Además, según detallaron, el proyecto no contempla beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, que tendrían que asumir un incremento en los costos laborales por el aumento de pagos que se efectuaría para los empleados.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo lo propio criticando a los senadores que revelaron su postura de rechazo a la apelación. Afirmó que, aunque se esperaba que tuvieran un momento de “sensatez” con respecto a la iniciativa, decidieron negar el recurso por una mayoría de 4/3. En ese sentido, afirmó el camino seguro que tiene el Gobierno para avanzar hacia la reforma laboral es la consulta popular.

Dicha alternativa ha sido fuertemente cuestionada porque, según el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, el mecanismo de participación ciudadana tendría una inversión de $700.000 millones, e incluso un poco más, debido a que es necesario convocar a 40 millones de habitantes para que voten.

El ministro Antonio Sanguino rechazó posición de senadores que quieren negar apelación al hundimiento de la reforma laboral - crédito @AntonioSanguino/X

“Si me pregunta por el costo de una consulta interpartidista, que es el 26 de octubre, está por el orden de los 700, 750.000 millones de pesos. Más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular”, detalló el funcionario en declaraciones públicas.

Ya hay congresistas y partidos que han dado a conocer su posición al respecto. Teniendo en cuenta que el primer paso para lograr la convocatoria es que el Senado discuta el texto de la consulta, partidos como el Centro Democrático y algunos integrantes del Partido Liberal informaron que votarán de manera negativa la iniciativa del Gobierno.

Incluso, el expresidente de Colombia y líder del Partido Liberal, César Gaviria, instó al Senado a rechazar la consulta. “La propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para respaldar su reforma laboral es una decisión equivocada. Gastar un billón de pesos en una votación simbólica, es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país (…) Recomendamos que el senado de la república no vote la consulta, iniciativa equivocada e ineficiente”, indicó en un comunicado.