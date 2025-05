Iván Mejía calificó de “mula” y “rata” a María Fernanda Cabal tras ataques a José Mujica luego de su deceso

María Fernanda Cabal ha sido blanco de críticas por la forma en la que se ha referido a Pepe Mujica - crédito Leon Dario Pelaez

Sin duda alguna, la muerte de José Mujica se ha posicionado como una de las noticias más controversiales de 2025. Y es que luego de una larga lucha contra el cáncer, el expresidente uruguayo falleció el 13 de mayo del presente año en su chacra en las afueras de Montevideo.

En enero de 2025, el expresidente charrúa, que mantuvo cercanía con Gustavo Petro durante algunos años, había manifestado que no iba a someterse a más tratamientos médicos luego de que el cáncer se extendió por todo su cuerpo. Tras ello, pasaron tan solo cuatro meses para que se confirmara el deceso de Mujica Cordano, a sus 89 años.

La noticia generó decenas de reacciones a nivel mundial, teniendo en cuenta, entre múltiples factores, que Mujica se posicionó como uno de los máximos referentes de la izquierda latinoamericana en las últimas décadas. Por ejemplo, una de las máximas detractoras de dicha línea política en Colombia, arremetió contra el expolítico uruguayo una vez se confirmó su deceso.

Se trata de María Fernanda Cabal que en medio de una entrevista con Rtvc recordó que el uruguayo “nunca defendió a la oposición venezolana”, así como que “casi acaba la democracia uruguaya”.

“Ahora falta que se le lleven un zapato o algo y se lo lleve Petro en una urna”, explicó la senadora del Centro Democrático. “Fue guerrillero, fue asesino, lo acusa de envenenador, él no fue una buena persona, de viejito como aparentaba ser humilde, si como no, no me vuelva mártires a los que fueron guerrilleros que eso no me gusta”.

La reacción de María Fernanda Cabal ante la muerte de Mujica generó división en redes - crédito Catalina Olaya/Colprensa - redes sociales

Frente a ello, las críticas contra la congresista no se hicieron esperar. De hecho, uno de los periodistas más reconocidos en el país llegó a utilizar calificativos fuertes contra la caleña. Puntualmente, fue Iván Mejía el que, por medio de su cuenta de X, lanzó ataques contra la esposa de José Félix Lafaurie.

El comunicador, que ha permanecido alejado de los medios de comunicación desde hace algunos años, escribió: “La mula es una rata!!!”, haciendo referencia a la entrevista que dio la vallecaucana a Rtvc.

Iván Mejía calificó de "mula" y "rata" a María Fernanda Cabal - crédito @PajaritoDeIvan/X

Y es que dichas palabras no representan los únicos ataques de María Fernanda Cabal contra José Mujica tras su fallecimiento. Por ejemplo, en la tarde del martes 13 de mayo de 2025, la senadora respondió a un mensaje que escribió el concejal de Medellín Luis Guillermo Vélez, que hizo una dura crítica a la trayectoria política de Mujica.

Vélez escribió en su cuenta de X: “Nunca entendí cómo los uruguayos eligieron presidente a un guerrillero criminal que casi acabó con la democracia en su país. Luego los colombianos hicimos lo mismo eligiendo a uno mucho peor. Definitivamente, ni los individuos ni los pueblos escarmientan en cabeza ajena”.

Mientras líderes de toda América Latina despiden a Mujica destacando su legado, la senadora María Fernanda Cabal calificó los homenajes como una idealización que ignora su pasado armado - crédito @MariaFdaCabal/X

Frente a ello, María Fernanda Cabal expresó: “¡De acuerdo! Ahora lo exaltan por ‘no haber sido un socialista malo’; o que ‘era un pobre viejecito’.¡Casi acaba el parlamento uruguayo! Luego, con el embeleco de la marihuana legal, destrozó la Juventud y jamás redujo el crimen. Guerrillero es guerrillero. Punto”.

José Mujica, uno de los máximos referentes de la izquierda latinoamericana

José Mujica, nacido en 1935 en Montevideo, Uruguay, tuvo una trayectoria política marcada por su evolución desde la militancia guerrillera en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros hasta convertirse en presidente del país. Tras pasar casi 15 años en prisión durante la dictadura militar (1973-1985), se integró al Frente Amplio, coalición de izquierda con la que fue electo diputado, senador y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

José Mujica falleció tras luchar contra el cáncer - crédito Martin Varela/ REUTERS

En 2009, Mujica ganó las elecciones presidenciales y lideró Uruguay de 2010 a 2015, impulsando reformas progresistas como la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario y medidas contra la pobreza, consolidándose como un líder cercano con un estilo de vida austero.