Gustavo Bolívar propone recoger firmas para revivir la consulta popular tras su derrota en el Senado: “Termino mi cargo y me voy a las calles”

El Senado de la República hundió la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, con 49 votos en contra y 47 a favor - crédito Gustavo Graf/Reuters y Colprensa

Tras un episodio de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Senado de la República hundió el miércoles 14 de mayo la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa, que buscaba someter a votación ciudadana aspectos clave de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, fue rechazada con 49 votos en contra frente a 47 a favor.

El resultado fue interpretado por sectores afines al oficialismo como un golpe directo a los derechos de los trabajadores y un acto de traición por parte de algunos sectores políticos.

Uno de los más vehementes en su reacción fue el exsenador y actual director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, que difundió un video en su cuenta de X para expresar su indignación y anunciar una nueva ruta: convocar a la ciudadanía a recoger firmas y presentar la consulta popular por vía ciudadana.

Bolívar denunció maniobras políticas y convocó a la acción popular

Bolívar denunció presuntas irregularidades en la votación, como el reintegro exprés del senador Ciro Ramírez y la alteración del orden del día - crédito @GustavoBolivar/X

“Una pésima noticia para 26 millones de trabajadores”, fue la frase inicial con la que Bolívar calificó la decisión del Senado. En su intervención, acusó directamente a los senadores opositores de actuar contra los intereses del pueblo, celebrando el hundimiento de la iniciativa como si se tratara de una victoria deportiva: “Se abrazan y ríen en la cara de 26 millones de personas que apenas ganan un pobre salario mínimo. Ellos que ganan 50 millones de pesos celebrando que un trabajador no pueda tener cuatro mil o cinco mil pesos más por una hora extra o un doble pago por su dominical”.

Más allá de las críticas, Bolívar expuso una serie de presuntas irregularidades en la votación. Según él, el reintegro exprés del senador Ciro Ramírez, investigado por hechos de corrupción y sin una condena definitiva, fue clave para inclinar la balanza:

“Lo sacaron rapidito de la cárcel y lo reintegraron en tiempo extra porque sabían que con ese voto hacían la diferencia”, escribió en otra publicación. También denunció que se alteró el orden del día y que “metieron dos votos adicionales después de cerrarse el registro de votaciones”.

Bolívar señaló que el país ya no se divide entre izquierda y derecha, sino entre quienes defienden al pueblo y quienes protegen a las élites - crédito @GustavoBolivar/X

Estas acciones, calificadas por Bolívar como “trampas”, llevaron al director del DPS a insistir en que la democracia representativa está en crisis. “Este país ya no se divide ideológicamente. Este país se divide entre quienes trabajan por la gente y quienes tienen las rodilleras puestas para defender los intereses de las élites económicas que han generado la desigualdad más grande del planeta”, sentenció.

Frente a este panorama, hizo un llamado directo al pueblo colombiano para reactivar la consulta popular desde abajo. Recordó que este mecanismo también puede ser convocado por la ciudadanía mediante la recolección de firmas: “Si toca irnos a las calles a recoger firmas, yo termino mi cargo mañana o pasado mañana y nos vamos a recogerlas para que sea el pueblo quien la convoque”.

Pero, Bolívar no solo instó a la recolección de firmas, también dejó una advertencia clara de cara a las próximas elecciones legislativas: “Ojo con el 55-86 para el 2026. Si les volvemos a dar la posibilidad de tener mayorías, nunca este país va a tener reformas, nunca este país va a cambiar, y si no hay reformas tampoco habrá justicia social, y si no hay justicia social tampoco habrá paz”.

Bolívar advirtió que, sin mayorías en el Congreso, no habrá reformas, justicia social ni paz - crédito Germàn Enciso/Colprensa

Con un tono más personal, el exsenador también se refirió a su experiencia como empresario para defender el pago justo a los trabajadores: “Pagarle unas horas extras de más un dominical a mis empleados no me van a empobrecer. Al contrario, me llena de satisfacción que ellos puedan tener un poquito más de dinero para que puedan pasear con su familia un domingo”.

Finalmente, calificó como “infames” a los senadores que celebraron el hundimiento de la consulta, acusándolos de reírse de “la tragedia de 26 millones de trabajadores”. Según Bolívar, estos legisladores “tienen que ser castigados en las urnas”.

Bolívar concluyó su pronunciamiento reiterando su compromiso con la ciudadanía: “Vamos a pasar la voz. Si toca recoger firmas, que sea el pueblo quien convoque la consulta popular y allá estaremos, todo el Pacto Histórico volcado en las calles y en los territorios, ayudándoles a recoger esas firmas”.