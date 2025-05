Gobernador de Antioquia aseguró que “ninguna pregunta de la consulta popular va a resolver el problema laboral”

Andrés Julián Rendón volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

El Congreso de la República estudia la viabilidad de autorizar la consulta popular que ha promovido el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo propósito es someter a votación ciudadana una serie de medidas relacionadas con el sistema laboral del país.

La propuesta ha reavivado el debate político, especialmente tras los cuestionamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que ha manifestado sus reservas sobre la utilidad del mecanismo.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, el mandatario departamental advirtió que el uso de consultas populares en este contexto podría resultar insuficiente para enfrentar los problemas estructurales del mercado laboral colombiano. Rendón reconoció la gravedad del panorama laboral nacional, marcado por altos niveles de informalidad, que afectan a cerca del 60 % de los trabajadores del país. Aunque destacó la reducción en las cifras oficiales de desempleo, el funcionario sostuvo que esta no representa una mejora sustancial en las condiciones de empleo, ni soluciona los desafíos de fondo.

“No a la consulta popular, digamos, de la forma como se está presentando”, dijo Rendón, al insistir en que no se opone a los mecanismos de participación, pero sí al uso de estos sin una dirección clara. A juicio del antioqueño, los instrumentos de democracia directa deben emplearse para generar cambios efectivos, y no para abordar asuntos cuya complejidad requiere soluciones técnicas y estructurales más profundas.

De acuerdo con el cronograma legislativo, el Senado de la República decidirá este miércoles 14 de mayo de 2025 si avala la propuesta de consulta, en medio de un ambiente de tensión política. La discusión se da en un contexto en el que el Gobierno ha intentado avanzar con su agenda de reformas sociales, y en el que el mercado laboral presenta síntomas de precariedad y desigualdad que aún no han sido abordados desde una reforma integral.

La iniciativa ha dividido opiniones entre quienes respaldan la participación directa de la ciudadanía como vía para definir el rumbo de políticas públicas sensibles, y quienes advierten que esta puede convertirse en una estrategia simbólica sin capacidad real de transformación.

Para Rendón, el enfoque debe estar en identificar medidas concretas que incidan de forma positiva en la economía y generen empleo formal y sostenible.

“Debemos pensar en cuál es la alternativa y cuáles son las soluciones a la problemática que tenemos”, afirmó el gobernador de Antioquia. Desde su perspectiva, la consulta no solo podría resultar ineficaz, sino incluso desviar la atención del verdadero debate sobre las reformas que requiere el país en materia laboral.

El Gobierno, por su parte, defiende la consulta como un ejercicio legítimo de democracia participativa, en línea con su propuesta de “gobierno popular”. Sin embargo, el rechazo de gobernadores y líderes regionales plantea un escenario complejo para el Ejecutivo, que necesita respaldo institucional para avanzar con iniciativas que impliquen transformaciones profundas en el modelo laboral vigente.

Así las cosas, la sesión del Congreso se perfila como un punto de inflexión para el Gobierno de Petro, en medio de tensiones por el alcance de su política social y la sostenibilidad de las reformas propuestas.

Reforma laboral, una de las propuestas más polémicas del Gobierno de Gustavo Petro

La reforma laboral promovida por el presidente Gustavo Petro ha generado una intensa polémica en Colombia. Tras ser archivada en marzo de 2025 por la Comisión Séptima del Senado, que rechazó el proyecto con ocho votos en contra, el Gobierno propuso una consulta popular con 12 preguntas orientadas a mejorar los derechos laborales.

La iniciativa busca sortear la oposición legislativa y movilizar a la ciudadanía en apoyo a la agenda laboral de la administración Petro. Sin embargo, ha sido criticada por sectores que la consideran un gasto fiscal innecesario y una maniobra política en vísperas de las elecciones de 2026. A pesar de las críticas, encuestas recientes indican que el 57% de los ciudadanos apoya la consulta y un 75% votaría a favor de las propuestas planteadas.