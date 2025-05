Angélica Lozano respondió al ministro de Trabajo por mandarla a leer una ley sobre la consulta popular: “Que la lea él”

La senadora Angélica Lozano recordó a Antonio Sanguino que la Ley 1757 de 2015 ya estaba vigente cuando convocó la consulta anticorrupción. No obstante, se llevó a cabo después de la época electoral - crédito Prensa Angélica Lozano y @AntonioSanguino/X

El Senado de la República está discutiendo el texto de la consulta popular que radicó el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo de 2025, con el fin de revivir su reforma laboral, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado por decisión de ocho congresistas. Mientras se define el futuro de la convocatoria del mecanismo de participación, varios congresistas han dado a conocer su postura sobre el proyecto de reforma.

Entre ellas está la senadora Angélica Lozano, que se mostró afín al Gobierno al confirmar que, a su juicio, la Comisión se equivocó al archivar la reforma. Por otro lado, indicó que la consulta popular, que tiene varios opositores, debería convocarse luego de las elecciones de 2026, año en el que los colombianos elegirán un nuevo presidente y un nuevo Congreso de la República.

Según explicó a La FM, así se hizo con la consulta anticorrupción en 2018, la cual lideró junto con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. “Ya hay un precedente. En 2018 se aprobó dentro del plazo legal un aplazamiento para que se hiciera después de elecciones. Lo mismo podría hacerse ahora”, precisó la congresista al medio de comunicación citado.

El Senado deberá definir la conveniencia de la consulta popular, con la que se pretende revivir la reforma laboral. Si la aprueba, debe ser convocada en un plazo de tres meses - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

No obstante, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, negó que el Gobierno vaya a aceptar un aplazamiento de tal magnitud, citando una ley que indica que existe un plazo establecido para convocar el mecanismo de participación. En su explicación, que dio tras ser cuestionado por periodistas de varios medios, envió un mensaje directo a Angélica Lozano, que planteó esa alternativa.

“No sé quién está proponiendo eso (…). Hay que decirle a la senadora que lea la Ley 1757 del 2015, que dice claramente que la consulta popular se convoca tres meses después de que se apruebe en la plenaria del Senado”, expuso el jefe de la cartera.

Ante sus declaraciones, la congresista se pronunció afirmando que se trató de una falta de respeto, teniendo en cuenta que para 2018 ya estaba vigente la mencionada ley, pero que se acordó convocar la consulta anticorrupción en un tiempo que no fuera electoral, para no influir de ninguna manera en los comicios.

Angélica Lozano y Claudia López fueron unas de las políticas que lideraron la consulta anticorrupción en 2018 - crédito Luisa González/Reuters

“Me sorprende la grosería del ministro Sanguino. La Ley 1757 del 2015 claro que estaba vigente en el 2018, cuando hicimos la consulta anticorrupción con base en esa ley. Es que este Senado le dijo sí a la consulta, pero después de elecciones, para que no interfiriera en las elecciones de Congreso, ni de primera y segunda vuelta. Esa es la ley que se aplicó en el 18″, afirmó la senadora ante los medios, desde el Congreso de la República.

En consecuencia, así como lo hizo el ministro, Lozano pidió leer la normativa. Asimismo, recordó que, a diferencia suya, ella ya impulsó un mecanismo de participación en el país. “Muy olímpico y muy grosero, mandarme a leer; que la lea él, que aquí la que hizo una consulta fui yo”, añadió.

La apelación al hundimiento de la reforma: ¿otra alternativa?

En la entrevista con La FM, la congresista aseguró que el Gobierno debería esperar a que se defina la apelación interpuesta contra el archivo de la reforma laboral. Indicó que, en caso de que sea rechazada, se podría proceder con la consulta.

Antonio Sanguino advirtió que en el Congreso buscan la caída de la reforma laboral por medio de un recurso de apelación que no se tramitó a tiempo - crédito Colprensa

“Hay un trámite en curso que es la apelación a la reforma laboral y, en mi criterio, tiene que resolverse primero porque es excluyente con la consulta”, explicó al medio.

No obstante, según indicó el ministro de Trabajo ante el Senado, han pasado nueve semanas desde que se interpuso el recurso y no ha sido resuelto. En ese sentido, si ahora se debate sobre la apelación, no quedaría tiempo suficiente para dirimir sobre el proyecto de reforma, debido a que quedan solo cinco semanas para que termine la legislatura.

“Hay, yo creo, nosotros creemos, un perverso propósito de que la reforma laboral reciba un segundo entierro por razones de tiempo si tramitamos la apelación”, precisó.