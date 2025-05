Altafulla no se guardó nada y nominó a Yina Calderón con fuerte mensaje: “Me pareces todo lo malo de esta casa y de la sociedad”

Altafulla le dijo contundentes palabras a Yina Calderón - crédito cortesía del Canal RCN

En una noche cargada de tensión y declaraciones contundentes, La casa de los famosos Colombia vivió el martes 13 de mayo una de las galas de nominación más contundentes hasta el momento, pues a las celebridades les tocó darse puntos de votación en contra de frente y sin rodeos.

En medio de la nueva dinámica, pues el Jefe sorprendió indicando que después del “apocalipsis” habría una semana con doble eliminación (una el miércoles 14 de mayo y otra el domingo 18 de mayo), los famosos tuvieron que pararse y decirle en la cara a sus compañeros de programa las razones por las que los enviaban a la placa de eliminación.

Aunque todos tuvieron que realizar el ejercicio, menos Yina Calderón porque tiene el veto de nominación hasta la semifinal, hubo un encuentro que llamó la atención del público por las fuertes palabras que se dijeron.

Se trata del momento en el que el cantante Altafulla protagonizó un enfrentamiento verbal con Yina Calderón que rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro y fuera del reality.

De acuerdo con lo que se vio en vivo y directo, en esta oportunidad la dinámica consistía en que los famosos tenían que romper alcancías con un martillo para conocer el número de puntos que tendrían que distribuir entre sus compañeros.

Altafulla obtuvo seis puntos y no dudó en asignar cuatro de ellos a la empresaria de fajas, acompañado de un discurso que sorprendió por su tono y dureza.

“Le doy cuatro puntos a Yina porque me pareces todo lo malo de esta casa, no solo de la casa sino también de la sociedad y, toda Colombia lo puede notar claramente. Todas esas cosas que salen de ti como de odio, faltas de respeto e insultos, solo habla de cómo eres tú, cómo estás por dentro, cómo estás por fuera y cómo te sientes”, empezó diciendo el cantante en su nominación y frente a Yina Calderón.

Altafulla continuó su intervención recordando múltiples episodios en los que Yina había faltado a las normas de la casa estudio, al respeto no solo a sus compañeros, sino a figuras externas y hasta a su propia familia por un comentario que le hizo a la mamá que para él estuvo fuera de tono e innecesario.

“Pedirte que respetes algo es claramente imposible, puesto que nos hemos dado cuenta aquí que no respetas a tus compañeros, no respetas a las mascotas (las de los participantes que han entrado al programa de visita), no respetas a los que salen en la televisión, no respetas a los invitados del Jefe, no respetas a los que vienen de otros países a participar acá, no respetas ni siquiera a tu mamá; en el mensaje que mandaste en el Día de la Madre diciéndole que era una calienta huevos. Entonces decirte que respetes a alguien ya es imposible“, aseguró Andrés Altafulla.

Finalmente, el joven artista indicó de manera severa que Yina Calderón necesitaba un tipo de tratamiento y cuidado profesional para manejar su forma de ser, tratar y reaccionar.

“Entonces yo siento que estarías mejor en tu casa o en un lugar donde te puedan tratar, con todo el respeto del mundo te lo digo”, puntualizó.

El contundente discurso de Altafulla no dejó indiferente a nadie. Mientras algunos participantes mostraban sorpresa por el tono del comentario, Yina Calderón optó por guardar silencio, aunque su lenguaje corporal fue elocuente: gestos de molestia, fastidio e inconformidad acompañaron toda la intervención del cantante.

Sin embargo, más adelante, cuando nominó con el resto de los puntos a Camilo Trujillo, aprovechó las pocas palabras que le dedicó al actor y le tiró unos fuertes comentarios.

“Está de lambón, por eso no le da los motivos, porque está de lambón. Igual es en contra de las mujeres porque contra los hombres no puede”, expresó la empresaria de fajas.

La escena generó reacciones divididas en las redes sociales, mientras algunos usuarios celebraron las palabras de Altafulla por considerar que “alguien tenía que decirlo”, otros criticaron el tono del discurso y defendieron a Calderón, resaltando que ha sido uno de los personajes más activos y auténticos del reality.