Vicky Dávila, Miguel Uribe y Vargas Lleras lideran millonario gasto en redes sociales a través de Meta antes de campaña presidencial 2026

A medida que se acerca el calendario electoral de 2026, varios actores políticos han comenzado a incrementar su presencia en redes sociales mediante inversión publicitaria.

De acuerdo con el informe de la biblioteca de anuncios de Meta al cual tuvo acceso El Tiempo, entre el 28 de enero y el 28 de abril de 2025 se registró una inversión superior a los 1.600 millones de pesos en contenido político en Facebook e Instagram.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Durante esos 90 días, se identificaron 1.717 páginas activas en Colombia que destinaron recursos a promocionar mensajes con fines políticos. Este reporte tiene como objetivo aportar transparencia sobre la propaganda distribuida en las plataformas de Meta.

Según aclaraciones hechas por Meta y citadas por El Tiempo, los anuncios no necesariamente provienen directamente de los candidatos o sus equipos, pues cualquier usuario puede pagar por contenido con tintes políticos.

Dentro del ranking de gasto, algunas figuras políticas y entidades públicas sobresalen por sus niveles de inversión. Entre las personas naturales, Vicky Dávila encabeza la lista, al acumular más de 213 millones de pesos en pauta durante el período. Le siguen Miguel Uribe Turbay, con más de 140 millones, y Germán Vargas Lleras, con una inversión que supera los 70 millones.

Miguel Uribe, Germán Vargas y Vicky Dávila | Vía X

Además de las figuras políticas, varias entidades gubernamentales también figuran entre los mayores anunciantes.

La Gobernación del Valle del Cauca se posiciona en el tercer lugar general, con una inversión de $107.923.654 en 25 publicaciones, lo que arroja un promedio de más de cuatro millones de pesos por cada anuncio.

En el caso de Bogotá, la Alcaldía Mayor registró gastos de 50 millones de pesos en la promoción de 59 contenidos digitales relacionados con temas políticos.

Otra página destacada es “Colombia al Día”, clasificada como medio de comunicación en Facebook. Este perfil, con más de 26.000 seguidores, acumuló 57 millones de pesos en pauta para 132 publicaciones, lo que lo ubica como uno de los cinco principales canales por monto invertido.

Los datos reflejan también una alta concentración de inversión en ciertas regiones. Bogotá representa cerca del 20 % del total gastado a nivel nacional, con una suma de $325.786.719. Por contraste, departamentos periféricos como Vaupés mostraron cifras muy bajas, con apenas $135.678 en publicidad política.

En los listados departamentales, algunos nombres aparecen con frecuencia en los primeros lugares. Miguel Uribe Turbay figura en 28 ocasiones; Germán Vargas Lleras en 24; Vicky Dávila en 23; Felipe Córdoba Larrarte en 10 y Mauricio Cárdenas en 7.

Estos cinco líderes políticos concentran un 26,34 % del total de inversión en pauta registrada en los tres meses analizados. En detalle, Dávila suma el 13,15 % del total, Uribe el 8,83 % y Vargas Lleras el 4,36 %.

Sobre este fenómeno, Yann Basset, experto en temas de democracia, señaló a El Tiempo que “la campaña electoral no ha empezado oficialmente. Mientras no estemos en la época oficial de la campaña, no debería existir propaganda electoral”.

Basset también advirtió que diferenciar entre un mensaje político general y uno que constituye propaganda electoral puede ser complejo.

Desde el punto de vista normativo, la Misión de Observación Electoral (MOE) resalta que no hay una regulación clara sobre la publicidad electoral en redes sociales.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha interpretado que estas plataformas deben ser consideradas como medios de comunicación social, y por tanto, estar sujetas a las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011.

CNE - Elección de presidente | Crédito Karol Galindo/Colprensa

Además, la ley 996 de 2005 estipula que las campañas presidenciales solo pueden comenzar cuatro meses antes de la fecha de elección. Cualquier promoción anticipada podría ser objeto de evaluación por parte del CNE para determinar si constituye campaña extemporánea.

La MOE recordó que el 31 de mayo se abrirá el proceso de inscripción para grupos ciudadanos que deseen postular candidaturas mediante recolección de firmas, lo que permitiría difusión en redes sin infringir normas de propaganda anticipada.