Miguel Uribe se fue en contra de Hollman Morris y Gustavo Petro por alerta de la Cidh: “Que les quede claro: los vamos a derrotar en el 2026”

El senador del Centro Democrático criticó al presidente de la República por el manejo de Rtvc en su Gobierno - crédito Colprensa

El reciente informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), producido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele), denuncia posibles casos de censura en el sistema de medios públicos de Colombia, Rtvc.

Según el reporte, se limitan contenidos y opiniones que podrían perjudicar la imagen del presidente Gustavo Petro.

Esta alerta no pasó desapercibida para las personalidades políticas del país, pues el senador del Centro Democrático reaccionó en su cuenta de X arremetiendo en contra del gerente de Rtvc Hollman Morris y del presidente Gustavo Petro. “Que les quede claro: los vamos a derrotar en el 2026”, aseveró.

En el más reciente informe de la Cidh, publicado el viernes 9 de mayo de 2025, un organismo internacional alertó sobre fallas estructurales en el funcionamiento de los medios públicos en Colombia.

El documento señala la exclusión sistemática de contenidos y voces críticas al Gobierno, así como la persistencia de amenazas a la seguridad de los periodistas, particularmente en zonas rurales o de difícil acceso.

El país fue clasificado como el segundo más peligroso de América Latina para el ejercicio del periodismo.

El senador Miguel Uribe Turbay se pronunció tras la publicación del informe de la Cidh, en el que se advierten posibles prácticas de censura en el sistema de medios públicos colombiano.

A través de su cuenta en X, criticó fuertemente al gerente de Rtvc, Hollman Morris, y al presidente Gustavo Petro, acusándolos de utilizar recursos públicos para fines propagandísticos y de perseguir a la oposición.

Miguel Uribe calificó de "activista a Hollman Morris" - crédito @MiguelUribeT

“El activista @HOLLMANMORRIS ha convertido a @RTVCco en una máquina de propaganda, pagada con nuestros impuestos. Lo confirma la @CIDH. @petrogustavo deje de atacar a sus opositores y no mienta más sobre la realidad de su gobierno. Que les quede claro: los vamos a derrotar en el 2026″, escribió Uribe Turbay, legislador perteneciente a la Comisión Tercera del Senado de la República.

Junto con su mensaje, el congresista subió un video en el que comentó lo siguiente: "Según la Comisión, el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría omitiendo contenidos críticos y entregando espacios informativos a activistas e influenciadores sin experiencia periodística, distorsionando así la función esencial de estos medios. Esta instrumentalización del sistema de medios públicos es una amenaza directa al derecho del ciudadano a la información veraz, imparcial y plural”.

Miguel Uribe Turbay arremetió en contra de Hollman Morris y Gustavo Petro luego de la alerta de la Cidh - crédito @MiguelUribeT

Uribe Turbay también cuestionó el uso que el Gobierno le estaría dando a los medios estatales, al advertir que su función debe estar al servicio de la ciudadanía y no de quienes están en el poder. En su mensaje, destacó la importancia del pluralismo y la independencia editorial como pilares democráticos.

“Los medios públicos no son propiedad de ningún gobierno, son una herramienta de la democracia y no un megáfono del poder. En un país democrático, los medios deben reflejar la pluralidad de voces, fiscalizar con independencia y estar al servicio del interés público, no con intereses políticos”, aseveró el congresista del Centro Democrático.

El senador concluyó su mensaje diciendo: “Es urgente garantizar el correcto uso de Rtvc para así lograr comunicación pública, libre, profesional y al servicio de todos los colombianos, no más la politiquería de Gustavo Petro y Hollman Morris”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtió que el sistema de medios públicos en Colombia presenta señales preocupantes de pérdida de autonomía editorial, lo cual comprometería su rol como fuente de información objetiva. “La Relatoría Especial recibió denuncias sobre posibles amenazas a la pluralidad informativa, sobre todo relacionadas con el uso de los medios públicos para promover y difundir exclusivamente la versión oficial del Gobierno, lo que estaría limitando el espacio para la crítica y el disenso”, señaló.

El informe también subraya que Rtvc no estaría actuando con autonomía editorial frente al Gobierno. Según el organismo, “estaría omitiendo temas percibidos como desfavorables para la administración del Presidente, lo que resultaría en una falta de acceso a información completa e imparcial”.