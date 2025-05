Melissa Gate envió duro mensaje a Karina García tras omitirla en su última conexión en ‘La Casa de los Famosos’: “Meretriz”

Melissa Gate le envió duro mensaje a Karina García por no nombrarla en su última conexión - crédito @Carol/Tiktok

La Casa de los Famosos Colombia entró en su recta final y aún continúan en la competencia Emiro Navarro, La Jesuu, Mateo Varela, El “Flaco” Solórzano, La Toxi Costeña, Yina Calderón, Altafulla, Camilo Trujillo y Melissa Gate.

De hecho, una de las favoritas a ganarse el reality de famosos, Karina García, fue la última eliminada gracias a una intensa y muy pensada estrategia que aplicaros sus compañeros en su contra.

De hecho, en la noche del lunes 12 de mayo, la paisa se conectó por última vez con sus ahora excompañeros, a los que les dejó un mensaje, sin dejar a un lado el “veneno” contra otros participantes.

Melissa Gate no fue mencionada directamente por Karina García en su última conexión - crédito Redes sociclaes/X

Sin embargo, sorpresa hubo cuando la creadora de contenido omitió saludar a Melissa Gate; de hecho, le lanzó una pulla cuando se dirigió al “Flaco” Solórzano.

“Flaco, muchísimas gracias por todos tus consejos, de verdad los llevo en mi corazón y los atesoro. Ey, no te dejes tratar tan mal, tú sabes de quién, pelito azul, ojo con eso”, expresó la “influencer”, que omitió que el “maltrato” entre el caleño y Melissa Gate haría parte de un acuerdo previo.

Ante la ausencia de declaraciones directas hacia la también paisa, los locutores de La Mega, la cuestionaron, junto con Emiro, durante su participación como invitada al programa emitido en la mañana del 13 de mayo.

En esa emisión, le preguntaron su opinión acerca del mensaje “inexistente” de Karina García, a lo que ella contestó con una clara referencia a una de las polémicas exparejas de la influencer.

Melissa Gate envió fuertes palabras a Karina García - crédito cortesía del Canal RCN

“Dios mío, padre, ya no soy Melissa Gate, soy Blessd (...) Ahora soy la del pelito azul, imagínate, unas indirectas”, expresó la también modelo.

Sin pensarlo dos veces, Melissa Gate soltó fuertes declaraciones en contra de su excompañera: “Pero, lo único que voy a responder es, tomen nota, querida: si van a hablar mal de mí procuren ganar dinero de la misma manera en que yo me lo gano, no quiero andar en boca de ninguna meretriz por ahí en redes sociales, gracias. Paréntesis, para los que no saben que es meretriz, es prostituta”.

¿Qué más le dijo Karina García a sus excompañeros?

En su última conexión con La Casa de los Famosos Colombia, Karina García se dirigió a Mateo como un hombre “con luz”, pero estratega.

“También vi que planeaste muchísimo la campaña presidencial para sacarme, pero, ¿sabes qué?, te abono algo, al menos lo hiciste desde el amor y con respeto, porque a ti te crio una reina y eres un hombre respetuoso", afirmó.

A Camilo Trujillo le dijo que es “un gran competidor”, y que, incluso, lo ve en la final. En cuanto a La Toxi Costeña, le aseguró que supo que los conflictos entre las dos comenzaron por los celos de su relación con Altafulla.

La exparticipante lanzó varias pullas y omitió el nombre de una de las participantes - crédito @Lcdlfcolombia2/Tiktok

“Aquí me enteré que estás tan celosa (...) Supe que ese fastidio hacia mí eran puros celos, porque Altafulla nunca te miró. Te voy a dar un consejo, reina: la envidia mata el alma y la envenena, y si quieres, cuando salgas yo te doy unos truquitos para que te vaya mejor con los hombres, pero, eso sí, tienes que cambiar porque a los hombres no les gustan las mujeres vulgares”, palabras que fueron respondidas con insultos por parte de la cantante de champeta.

Por último, de Yina le cuestionó su ”amistad narcisista"; mientras que se soltó en elogios hacia La Jesuu, Emiro y Altafulla.

“Emiro, de verdad tienes un corazón demasiado lindo, tú sabes que de mí siempre tuviste muchísima sinceridad. Aquí es donde tú te vas a dar cuenta. Ojo, Emiro, te está cambiando la energía (...) ahora te ves un poquito malévolo, no hay necesidad de eso bebé”, sentenció.