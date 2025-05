Más de 1.400 menores son adictos a las drogas en Bogotá, concejal responsabilizó a Galán: “El alcalde no ha querido”

Concejal de Bogotá señaló la responsabilidad del alcalde Galán en esta problemática - crédito Ingimage/AlcaldíaDeBogotá

Varios concejales de Bogotá han criticado a Carlos Fernando Galán por su administración en la capital de Colombia, acusándolo de no hacerse cargo de problemáticas cruciales para la ciudadanía.

Uno de los cabildantes es Julián Uscátegui, que expuso cifras que revelan un problema en el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad de Bogotá, resaltando que los registros actuales solo evidencian los descubiertos en colegios distritales.

De acuerdo con el informe compartido por Uscátegui, en 2024 se registraron más de 600 casos más que en 2023; de los 1462 casos, la mayoría se concentraron en zonas de estratos uno y dos, lo que para el cabildante demuestra que el alcalde no está al tanto de los problemas de las poblaciones más vulnerables.

En Bogotá hay registros que hablan de más de 1.4000 menores adictos - crédito Ingimage

Otro registro que indignó a Uscátegui es que en los últimos cinco años se recibieron más de 20.000 notificaciones de consumo de menores, pero esto no provocó que las administraciones de turno tomaran cartas en el asunto.

“Esta realidad requiere una respuesta urgente del distrito. No podemos seguir permitiendo que nuestras niñas, niños y adolescentes caigan en las redes del consumo sin una política preventiva clara, intervención oportuna y fortalecimiento del tejido social en los entornos más vulnerables”, indicó el concejal durante una de sus intervenciones en el concejo.

En diálogo con Infobae Colombia, Uscátegui enfatizó en que el consumo de drogas en menores es algo que debería ser prioridad para la Alcaldía de Bogotá, principalmente porque hay registros que indican que en la actualidad hay más de 1.400 menores diagnosticados como adictos.

“La droga ha sido históricamente protagonista en Colombia, pero hoy estamos enfrentando un nuevo reto, el consumo se ha disparado por parte de niños, niñas y adolescentes, muestran un consumo cada vez más alto, no solo alcohol, sino de sustancias como cocaína, marihuana y otro tipo de drogas. Van 20.000 casos los últimos cinco años en colegios distritales. 1.400 niños han sido diagnosticados como adictos”.

El concejal arremetió contra la administración distrital - crédito Concejo de Bogotá

Para Uscátegui, la alcaldía no ha querido involucrarse en un conflicto con los grupos delincuenciales, puesto que han evitado prohibir el consumo en parques o zonas aledañas a colegios.

“La administración Galán no ha querido implementar medidas para prevenir consumo, mucho menos de intervenir y ofrecer ayuda a los niños que han sido diagnosticados como adictos. Desde el concejo le hemos pedido que prohíba el consumo en zonas aledañas a los colegios, lastimosamente el alcalde no ha querido y adicionalmente, no ha tomado medidas para atender el consumo”.

El cabildante afirmó que “el Estado tiene una falla estructural” en el control de la siembra de hoja de coca y que esto ha provocado que “el veneno les llegue a los niños y niñas”.

“Lo más grave es que las cifras demuestran que cada vez disminuye más la entrada al consumo, hay casos de niños con seis años, ahora somos consumidores primarios y con los menores cerca a ello”.

El cabildante indicó que en Bogotá se ha normalizado el consumo de alcohol y cigarrillo por parte de menores - crédito Ilustrativa Infobae

Por último, Julián Uscátegui le envió un mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán, al que responsabilizó de las consecuencias que pueda provocar el consumo de drogas en menores.

“Que asuman con carácter y responsabilidad, ellos saben los efectos de la droga, porque han hecho ejercicios para los habitantes de calle, la administración sabe los efectos que tiene la droga en una persona, pero pedimos que no se hagan los de la vista gorda. Si siguen creciendo los casos con menores, los responsables van a ser los de la administración, porque ellos saben qué está pasando”.