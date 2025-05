Experto analizó los riesgos de que Colombia pueda “descuidar al principal socio comercial” por la Ruta de la Seda

Experto indicó que los mensajes del presidente pueden ser tomados como un desafío contra Estados Unidos - crédito Shutterstock/AFP

Durante la gira de Gustavo Petro por Asia se confirmó que Colombia firmará su adhesión a la Ruta de la Seda, un proyecto de integración global liderado por China.

Al respecto, el mandatario colombiano indicó que es el momento de que el país sea protagonista de una transformación digital en el planeta, y que con la inclusión del país en el proyecto se beneficiaran las nuevas generaciones.

“Vamos a firmar la adhesión a la Ruta de la Seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes, y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo deben darse en condiciones de libertad e igualdad. El objetivo es que nuestra juventud no tenga que buscar salidas ilegales, sino que pueda ganar dinero desde sus territorios, trabajando en aplicaciones y plataformas digitales”, fueron las palabras de Gustavo Petro.

La posible adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda genera intensos debates políticos y económicos - crédito iStock

Debido a que las declaraciones del presidente se registraron mientras existe un panorama de tensión en la relación entre Colombia y Estados Unidos, en diálogo con Infobae Colombia, el docente de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Juan Nicolás Garzón, analizó las posibles consecuencias de la inclusión del país a la ruta de seda.

“La nueva Ruta de la Seda es un megaproyecto auspiciado por China que busca involucrar al país con otros 150 países del resto del mundo en diferentes áreas. Muchos han indicado que esta es una forma de expansión de los intereses chinos”, explicó Garzón en primera instancia.

De la misma forma, el experto indicó que el proyecto chino ha sido tomado a nivel global como una estrategia en la que buscan involucrarse en áreas que “tradicionalmente están en manos de Europa o Estados Unidos”.

El mandatario dio un discurso desde el continente asiático - crédito Presidencia

Aunque indicó que podría registrarse un escenario positivo con la inclusión de Colombia, Garzón anticipó que el mensaje que ha entregado el presidente Petro pone en riesgo las relaciones con Estados Unidos.

“Este esfuerzo podría ser aprovechada por muchos países, mejorando las oportunidades que tienen de inversión, pero, por supuesto, el hecho de que varios países del área de influencia de Estados Unidos, entre ellos Colombia, accedan y se acerquen a China, puede ser un riesgo y ponen en peligro, porque es presentado como un desafío”.

El docente indicó que el presidente de Colombia debería buscar un balance entre las nuevas inversiones y la confianza de los países que llevan apoyando durante varios años a la nación cafetera.

“Habría que buscar como balancear la diversificación de las relaciones. Hay que abrirse al mundo, pero sin descuidar al principal socio comercial. Es a quien más le exportamos y de quien más recibimos inversión”.

El experto indicó que no es descabellado pensar que Trump tome decisiones contra Colombia - crédito Reuters

Con este panorama, Juan Nicolás Garzón indicó que el “manejo de las relaciones económicas y políticas debe ser delicado” y que ha quedado en evidencia que hasta el momento el Gobierno nacional no ha buscado “un equilibrio permanente”.

Por último, Garzón anticipó que es probable que con la firma de la adhesión de Colombia a la Ruta de Seda, es posible que el presidente de Estados Unidos tome decisiones en contra del vínculo comercial con el país latino, lo que pone en riesgo la economía del país por entrar en un conflicto con su principal socio comercial.

“No es descabellado pensar que Estados Unidos no puede tomar esto como positivo, podrían tomar represalias, cuando estamos en una coyuntura con un presidente como Donald Trump, no se puede dejar de pensar que existan decisiones contra las ayudas, ya lo ha hecho con otros países. Es importante tener en cuenta que hoy nuestro principal socio comercial es Estados Unidos”.