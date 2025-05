Colombia provoca a Trump con la Ruta de la Seda y pagaría los platos rotos de la guerra comercial entre EE. UU. y China

China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones y el primer origen de las importaciones del país. En términos de inversión, China se consolidó desde 2021 como primer inversionista de Asia en Colombia - crédito Shutterstock

Es inminente que el presidente Gustavo Petro firmará la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, que es una estrategia global de desarrollo impulsada por China que busca mejorar la conectividad y la cooperación entre Asia, Europa, África y América Latina a través de proyectos de infraestructura, comercio, inversión e innovación tecnológica.

El anuncio fue hecho durante una declaración a medios de comunicación en la que el mandatario también destacó el papel protagónico que busca para Colombia en la transformación digital del planeta.

“Vamos a firmar la adhesión a la Ruta de la Seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes, y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo deben darse en condiciones de libertad e igualdad”, afirmó el jefe de Estado, que en la actualidad ejerce también la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dice que la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda es una provocación a Estados Unidos - crédito Fenalco

El anuncio no cayó muy bien en varios sectores del país, sobre todo, los productivos, ya que no lo ven necesario. Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, afirmó que este hecho es una provocación innecesaria a nuestro principal socio estratégico y comercial como lo es Estados Unidos. hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad.

“Cualquier política exterior debe anteponer los intereses del país por encima de afinidades ideológicas o coyunturas políticas”, afirmó.

De acuerdo con el vocero gremial, hoy la relación comercial entre Colombia y China carece de solidez estructural. Más allá de algunos productos básicos, no existe un vínculo de exportación relevante. De hecho, la balanza comercial con China es ampliamente negativa, Colombia importa mucho más de lo que exporta.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Recordó que el comercio mundial no es un juego de suma cero. Además, que no se trata de sustituir un mercado por otro, ni de generar tensiones innecesarias con nuestros principales aliados. Estados Unidos sigue siendo nuestro socio estratégico fundamental. Insistió en que Colombia no puede “patear la lonchera”.

Y anotó que las decisiones comerciales y diplomáticas deben tomarse con visión de largo plazo, defendiendo el bienestar económico, alimentario y social de todos los colombianos.

Todavía no es un tratado internacional

De igual manera, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas resaltó un primer elemento y es que esto todavía no es un tratado internacional, por lo que debe ser ratificado por el Congreso de la República de Colombia para convertirse en uno.

Y, en segundo lugar, anotó que a Colombia le conviene ampliar sus mercados y atraer más inversión, para lo que no hay la menor duda, pero adujo que el tratado de la Ruta de la Seda es algo de lo que algunos países se han tratado de liberar.

Como ejemplo, expuso que Italia hace poco renunció a ser parte, mientras que India nunca ha querido serlo, y la razón tiene que ver con que detrás de esas inversiones de la China también hay una serie de obligaciones que significan que gana influencia el gigante asiático en asuntos de la relación diplomática y la relación política con los países.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, resaltó que a Colombia no le convendría que Estados Unidos le ponga un arancel adicional como medida de retaliación - crédito Mauricio Cárdenas/Prensa

Guerra comercial

“A nosotros nos conviene abrir el mercado chino. Nos conviene que haya más inversión china, pero no nos conviene en este momento meternos en la mitad de la pelea entre Estados Unidos y China, que están en el punto más álgido de todas sus relaciones”, advirtió el exfuncionario.

Puntualizó que la tensión es máxima porque “!Colombia no puede, en este momento, pagar los platos rotos de esa problemática”. Resaltó que a Colombia no le convendría que Estados Unidos le ponga un arancel adicional como medida de retaliación frente a lo que se hará China por aliarse con el enemigo de los Estados Unidos.

Anotó que lo que no conviene que Estados Unidos vaya a tomar medidas en contra de Colombia, por lo que recomendó iser por un canal diplomático, sin hacer tanto ruido, sin firmar un tratado internacional, que además muchos países no tienen y no lo necesitan. “Nosotros podemos seguir recibiendo la inversión china, podemos tener más comercio con China sin hacer parte de ese tratado”, recomendó el exministro Mauricio Cárdenas.