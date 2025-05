Un Día de la Madre con sorpresas y emociones: ‘influencer’ de la ruana consintió a varias mujeres con flores y cambio de ‘look’

Un día diferente lleno de cuidados, regalos y transformación fue el que vivieron estas mujeres - crédito @julianpinillaa/Instagram

El influencer colombiano Julián Pinilla, conocido por su característico atuendo de ruana y su contenido centrado en exaltar las costumbres boyacenses, lideró una emotiva iniciativa para homenajear a las madres en su día.

Con un enfoque dedicado a quienes, muchas veces, olvidan cuidarse a sí mismas por las exigencias de la vida diaria, Julián ofreció una jornada de cambio de imagen, obsequios y momentos de esparcimiento para un grupo de mujeres, entre ellas, madres cabeza de hogar.

El evento se llevó a cabo en una localidad que no fue especificada en el contenido original, y comenzó con la instalación de un letrero en la fachada de una casa. Este decía: “Si eres madre o abuela y se te olvidó sentirte como una reina, ingresa aquí”. Según las imágenes compartidas por el influencer,

varias mujeres se acercaron con curiosidad, y al cruzar la puerta se encontraron con un equipo de estilistas preparados para brindarles una experiencia única.

Julián Pinilla, el popular influencer conocido por su ruana, celebró el Día de la Madre con una emotiva sorpresa para varias mujeres - crédito @julianpinillaa/Instagram

Julián, acompañado por estilistas de la marca de productos de belleza Herbacol, ofreció servicios que incluyeron cortes de cabello, teñidos, manicura y otros tratamientos.

Una de las participantes, quien trabajaba en una tienda cercana, expresó su sorpresa al decir: “Jajaja, ¿qué es esto? A mí hace mucho no me consentían”. La ocasión se convirtió para muchas madres en un momento de renovación tanto física como emocional, algo que quedó reflejado en los amplios testimonios de gratitud.

Durante la actividad, el espacio se llenó con música y el entusiasmo de las asistentes. Julián, fiel a su estilo cercano, esperó en la entrada para dar la bienvenida a cada madre, luciendo su ruana característica, un detalle que simboliza sus raíces y su compromiso con la cultura local.

En un momento culminante de la jornada, el influencer sorprendió a las asistentes con ramos de rosas, exclamando: “¡Les tengo otra sorpresa!”, mientras las distribuía entre las presentes.

"Si eres madre o abuela y se te olvidó sentirte como una reina, ingresa aquí" decía el cartel posteado por el influencer - crédito @julianpinillaa/Instagram

Una de las madres participantes expresó su agradecimiento al afirmar: “Estoy muy contenta con este regalo, quedé muy regia, me encanta este color de pelo”. Otra de las mujeres, una abuela, compartió su emoción al declarar: “Me siento joven, me quité 20 años, me encanta”. Los testimonios reflejaron el impacto positivo de la iniciativa, tanto en términos de autoestima como en el reconocimiento del trabajo que estas mujeres realizan en el día a día.

Además del cambio de imagen, las participantes recibieron obsequios por parte de Herbacol. Entre los regalos se encontraban productos de belleza que, según uno de los estilistas, estaban diseñados para proteger el cabello y ofrecer resultados duraderos al usarlos. “Con estos tintes y productos no tienen riesgo de que sufran maltrato de su cabello, no huelen fuerte y son muy duraderos”, explicó un miembro del equipo.